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世界盃｜FIFA排除意大利取代伊朗參賽 意國官員：參賽資格應場上爭取

足球世界
更新時間：07:22 2026-04-24 HKT
發佈時間：07:22 2026-04-24 HKT

今夏世界盃決賽周6月揭幕，伊朗參賽資格因政治風波繼續惹熱議。據指美國特別代表森波利曾建議由意大利取代伊朗參賽，但該建議被國際足協（FIFA）否定，並引起意大利政界強烈反彈。

美特使倡意大利遞補 FIFA：伊朗會參賽

森波利向《金融時報》證實，他已向美國前總統特朗普及 FIFA主席恩芬天奴提出由意大利頂替伊朗出賽，稱意大利作為四屆冠軍具備參賽資格。然而，恩芬天奴日前已明確重申：「伊朗隊肯定會來。」

意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。法新社
意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。法新社
FIFA排除以意大利取代伊朗參賽。法新社
FIFA排除以意大利取代伊朗參賽。法新社
意大利政界反對，認為參賽不能依靠特權。法新社
意大利政界反對，認為參賽不能依靠特權。法新社

伊朗駐美大使館對此強烈抨擊，指摘美國此舉反映了「道德破產」。館方透過社交平台X發聲明指出：「意大利的足球偉大成就源於球場上的表現，而非政治特權。這場試圖將伊朗排除在世界盃之外的嘗試，只反映了美國連11名伊朗年輕人在場上比賽都感到恐懼。」

意大利政界反對：參賽不能依靠特權

意大利方面亦反對該建議，經濟部長焦爾傑蒂直言建議「可恥」，體育部長阿博迪亦明言：「這是不可能的，也不合適，參賽資格應在球場上爭取。」意大利奧委會主席布恩費里奧更表示感到「被冒犯」，重申要參加世界盃必須憑實力贏取。

四屆冠軍意大利早前在世界盃附加賽不敵波斯尼亞，已連續三屆未能取得決賽周資格。至於伊朗將於世界盃決賽周G組出戰，同組對手包括紐西蘭、比利時和埃及。

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