英冠｜李斯特城降班 財政危機或令復甦之路荊棘叢生

李斯特城2：2賽和侯城後，確認來季英甲見，成為史上第五支連續兩季降級、跌落第三級別的球會。部分球迷拒絕入場，留守的則對球員表達強烈不滿，場內亦出現「金力出走」橫額，矛頭直指班主。然而，球隊的困境遠不止於成績層面，財政問題更令前景令人憂慮。

李斯特城10年前於英超奇蹟奪冠。法新社

李斯特城來季降班英甲。法新社

李斯特城陷財政危機。美聯社

財政狀況響嚴重警號

《BBC》分析李斯特城的財政，直言李斯特城的財政狀況已響起嚴重警號。球隊於2024/25球季征戰英超，錄得7110萬鎊虧損；自2019年至今，累計虧損高達3.75億英鎊。為維持球會運作，管理層近年多次預支未來收入，向澳洲投資銀行麥格理借貸逾1億英鎊，年息高達8至9厘。更值得關注的是，球會多次將未來的轉會費收入提前套現。今年9月，球會再度借貸，將去年夏季3宗轉會所帶來的分期款項提前兌現。

高薪球員成沉重負擔

薪酬開支問題同樣棘手。李斯特城在英超時期的薪酬總額高達1.5億英鎊，而大批球員仍在合約之內。即使薪酬總額減半至7000萬英鎊，對於一支英甲球隊而言仍是天文數字。馬古尼指出英甲球會的平均薪酬總額約為950萬鎊，歷來最高紀錄是伯明翰上季的3890萬英鎊，「李斯特城的薪酬總額，即使計及降級條款，仍將遠超這個數字，實在令人憂慮」。