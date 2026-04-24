英超｜卡域克坦言來季帥位未定案 「沒有追趕任何死線」

卡域克執教曼聯後球隊有起色，但來季帥位仍未確定。卡域克出席記者會時回應時坦言仍未知何時有定案，「但我也沒有刻意追趕任何死線，到時到候時自然會變明朗」。

卡域克上任後領軍12場取得8勝2和2負，但來季能否繼續執掌仍未確定。他回應時表示：「我說過很多次了，在這裏我很享受，很享受現在擔任的角色。我們取得了一些好成績，狀態也不錯。前路還很長，我們仍然希望持續進步，有很多層次是我們真正想達到的。我每周都在你們面前說同樣的話，能說的也就這麼多。」

曼聯在卡域克領軍下表現回勇。美聯社

卡域克坦言來季帥位仍未確定。美聯社

多古接近復操。法新社

與蘇斯克查比較毫無意義

外界將卡域克與蘇斯克查比較，卡域克認為這樣的比較並不成立：「我對他有最高的敬意，他是我的摯友，他在這裡的時候我們合作非常緊密。這不是正面或負面的評價，只是兩者之間根本沒有任何關聯。我們現在是一支不同的球隊，無論由誰執教，都是不同的球隊、不同的時代，所以我真的認為這些比較根本毫無意義。」

多古接近復操

軍情方面，卡域克透露柏德列多古接近復操。多古在狀態高峰時受傷，已休養10場，卡域克表示：「多古的情況進展良好，他正逐步康復。復原進度相當不錯，已愈來愈接近重返訓練，實在太好了。」至於上場鬥車路士因傷缺陣的約羅，卡域克指愛將未必能夠趕及於周一晚鬥賓福特一役上陣。