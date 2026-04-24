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西甲｜拉明耶馬收咧 應可趕及世界盃復出

足球世界
更新時間：04:46 2026-04-24 HKT
發佈時間：04:46 2026-04-24 HKT

巴塞隆拿新星拉明耶馬昨仗鬥切爾達因傷退下火線，巴塞發表聲明指，耶馬將於餘下賽季缺陣，但應可趕及6月揭幕的世界盃為西班牙披甲。

耶馬昨仗於西甲助巴塞以1：0擊敗切爾達，他於40分鐘射入12碼奠勝，但射門後隨即示意受傷並倒地，最終要退下火線。巴塞就耶馬的傷勢發表聲明：「耶馬將遵循保守的醫療計劃，將缺席球會餘下賽季，但他預計能夠趕及於世界盃復出。」

耶馬今季在巴塞陣中相當重要。美聯社
耶馬今季在巴塞陣中相當重要。美聯社
耶馬收咧，但應該可以趕及於世界盃復出。美聯社
耶馬收咧，但應該可以趕及於世界盃復出。美聯社
耶馬射完12碼後倒地。美聯社
耶馬射完12碼後倒地。美聯社

耶馬：傷心並非言語能形容

耶馬則在Instagram發文指，「這次傷患令我在最希望披甲的時候，被逼無場，傷心並非言語能夠形容。不能夠與隊友並肩作戰，不能夠在球隊需要我的時候作賽，我非常傷心。但我相信隊友們將在每一場比賽都傾盡所有。即使是在場外，我都會為他們一直打氣。這不是完結，並是休息，下季會更佳」。

巴塞目前於西甲榜首領先次席的皇家馬德里9分，聯賽尚餘6輪，其中一場關鍵戰是5月10日兩軍將會對壘。至於西牙將於6月15日展開他們的世界盃之旅，在H組的對手分別是維德角、沙特阿拉伯和烏拉圭。

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