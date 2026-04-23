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亞冠2│艾納斯大勝入決賽 C朗拿度雙冠在望

足球世界
更新時間：10:48 2026-04-23 HKT
發佈時間：10:48 2026-04-23 HKT

周三亞足聯冠軍聯賽二級聯賽（亞冠2）準決賽，沙特阿拉伯豪門艾納斯（Al-Nassr）在杜拜中立場以5:1大勝卡塔爾球隊多哈艾阿里，昂首躋身決賽，5月16日將與日本球隊大阪飛腳爭冠。今次是艾納斯時隔28年再次殺入亞洲賽決賽舞台，加上他們目前於沙特阿拉伯聯賽領放，奪冠呼聲甚高，登錄沙特球壇後未曾在正式賽事封王的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅），可望開齋一口氣奪得兩個冠軍。

京士利高文戴帽 艾納斯大勝5:1

艾納斯今場於10分鐘先失守，但法國翼鋒京士利高文2分鐘後已建功扳平，鋒將安古路和高文換邊前再有進帳，反超前3:1返回更衣室。高文下半場再入一球完成帽子戲法，加上後備入替C朗拿度的中鋒艾哈美丹於80分鐘埋齋，這支沙特豪門最終大勝5:0，強勢殺入決賽，將與兩回合計以3:1淘汰曼谷聯的大阪飛腳爭冠。

艾納斯時隔28年再入亞洲賽決賽

今次是艾納斯相隔28年再次殺入亞洲賽決賽舞台，亦是隊史第4次，對上一次是1998年，當年擊敗水原三星捧走亞洲盃賽冠軍盃。而艾納斯將連勝走勢增至19場，加上他們於沙特聯賽在踢多一場下有8分優勢，尚餘5輪冠軍在望，C朗有機會一口氣取得兩個錦標。

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