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沙特聯│艾納斯下季或提升小C朗入一隊 C朗拿度夢想與兒子同場比賽

足球世界
更新時間：15:37 2026-04-22 HKT
發佈時間：15:37 2026-04-22 HKT

意大利轉會專家羅馬諾周二爆出驚人消息，他指出沙特阿拉伯豪門艾納斯有意在新球季，提升快將年滿16歲的小C朗(Cristiano Ronaldo Jr)上一隊。若然成事，C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽，上演「父子同隊」的戲碼，將NBA湖人占士父子同隊一幕搬到足球壇。而消息人士指C朗亦一直夢想與兒子同隊比賽。

C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽。路透社
C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽。路透社

艾納斯考慮提升小C朗上一隊

C朗拿度的兒子小C朗目前正在艾納斯青年軍受訓，主要為U17梯隊出場，表現不俗入球效率高。羅馬諾周二在個人社交媒體上的節目表示，艾納斯正認真地考慮一項大膽的計劃，就是在2026至27球季提升小C朗上一隊。後者於6月17日就年滿16歲，球會高層認為他潛質優厚，加上已長高至1米85，身體條件有能力應付職業比賽，所以希望小C朗在新球季先在一隊跟操，視乎情況再安排他會否上陣。

C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽。Instagram截圖
C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽。Instagram截圖
C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽。Instagram截圖
C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽。Instagram截圖
C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽。Instagram截圖
C朗拿度大有機會與兒子小C朗同場比賽。Instagram截圖

C朗夢想與兒子同場比賽

如果小C朗真的提升上艾納斯一隊，他就會和父親C朗拿度同隊，有望上演父子一起比賽的歷史畫面，繼NBA湖人的勒邦占士和布朗尼占士後，世界體壇另一對「父子兵」。而知情人士指，C朗夢想和兒子在正式比賽中同場競技，就算比賽場數不多，都希望可以實現，並覺得父子同場超越任何個人榮譽。

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