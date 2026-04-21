英超｜四連亞？ 阿仙奴若失冠 阿迪達恐成崩盤代名詞

阿仙奴的英超冠軍夢，正瀕臨崩潰邊緣。他們一度在四月份手握九分的巨大領先優勢，但隨著近期在聯賽盃決賽失利、足總盃爆冷出局，以及聯賽榜首位置岌岌可危，主帥阿迪達（Mikel Arteta）正身處前所未有的壓力之中。若「兵工廠」最終未能如願捧盃，這不但將成為英超歷史上最嚴重的「崩盤」之一，阿迪達本人恐怕亦難以擺脫「功敗垂成」的標籤。

或創歷史最嚴重「崩盤」

英超歷史上，曾有數次著名的「崩盤」事件，包括1996年的紐卡素、2012年的曼聯及2014年的利物浦。然而，今季阿仙奴的情況，卻有過之而無不及。在3月22日早上，他們仍在爭逐四冠王的行列；但其後卻接連在本土盃賽失利，如今更可能在聯賽中再次與冠軍擦身而過。

只要曼城在周三晚作客般尼的比賽中獲勝，阿仙奴將會失去已佔據長達200天的榜首位置。屆時，無論他們在周日對陣曼城的比賽中踢得如何，都難以洗脫「崩盤」的污名。

連續四季亞軍？ 阿迪達帥位堪憂

與過往幾個賽季不同，今季的阿仙奴背負著前所未有的期望。2022/23球季，他們被曼城反超，但當時沒有人預期他們能爭冠；2023/24球季，他們亦曾失落榜首，但最後九場贏得八場，不能算是「崩盤」。上季，他們更從未真正威脅到利物浦的冠軍位置。

不過，今季情況完全不同。若阿仙奴最終未能奪冠，這將是他們連續第四季屈居亞軍。屆時，最大的問題將會是：阿迪達還能否帶領球隊重新振作？他還能否將這支屢屢在關鍵時刻失利的球隊，帶到冠軍的終點線？

遺憾失分將成永恆傷痛

回顧今季，那些本應全取三分，卻最終失分的比賽，例如作客新特蘭、狼隊，甚至主場對陣利物浦時的啞火，都將成為球隊上下永遠的遺憾。正如1996年紐卡素的12分優勢、2012年曼聯的「阿古路時刻」，以及2014年利物浦的「謝拉特滑倒」一樣，若阿仙奴今季最終失冠，這次「崩盤」將會永遠困擾著阿迪達。