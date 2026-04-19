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英超｜曼聯逆境中擊敗車路士 卡域克盛讚球員「頂級態度」

足球世界
更新時間：12:14 2026-04-19 HKT
發佈時間：12:14 2026-04-19 HKT

曼聯在周六的英超大戰作客史丹福橋球場，憑藉堅韌的防守和一次致命反擊以1:0力克勁敵車路士，成功鞏固其聯賽前四的席位。賽後，紅魔領隊卡域克（Michael Carrick）對球隊展現出的「頂級態度」讚不絕口，認為這是他們在逆境中全取三分的關鍵。

曼聯英超大戰作客史丹福橋球場，憑藉堅韌的防守和致命反擊以1:0力克勁敵車路士。路透社
曼聯英超大戰作客史丹福橋球場，憑藉堅韌的防守和致命反擊以1:0力克勁敵車路士。路透社
卡域克盛讚球員憑著「頂級態度」，在逆境中擊敗車路士。路透社
卡域克盛讚球員憑著「頂級態度」，在逆境中擊敗車路士。路透社

捱打下顯韌性


今仗曼聯在大部分時間都處於被動，全場射門次數以4對21遠遠落後於對手，車路士更有三次射門中楣，可謂欠運。然而，紅魔在捱打之下，展現出卡域克時代標誌性的韌性。最終，憑藉著馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）接應隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的助攻，為紅魔一箭定江山。這場寶貴的勝利，讓曼聯在積分榜上領先第六位的車路士多達10分，爭奪英超前五名下季歐聯資格的形勢一片大好。


卡域克賽後對球隊的防守表現大加讚賞：「我們覺得這是應得的。考慮到我們過去幾天遇到的挫折，以及我們今天的中堅組合，這本應是一個挑戰，但我感覺防線在困難的情況下表現非常出色。我們在反擊中看起來很危險。要來這裏贏波，需要我們有紀律性，而今晚對我來說，球員們的態度是頂級的，我們很高興能取得勝利。」

曼聯憑藉著馬菲奧斯根夏接應隊長般奴費南迪斯的助攻，為紅魔一箭定江山。路透社
曼聯憑藉著馬菲奧斯根夏接應隊長般奴費南迪斯的助攻，為紅魔一箭定江山。路透社
曼聯憑藉著馬菲奧斯根夏接應隊長般奴費南迪斯的助攻，為紅魔一箭定江山。法新社
曼聯憑藉著馬菲奧斯根夏接應隊長般奴費南迪斯的助攻，為紅魔一箭定江山。法新社
曼聯憑藉著馬菲奧斯根夏接應隊長般奴費南迪斯的助攻，為紅魔一箭定江山。美聯社
曼聯憑藉著馬菲奧斯根夏接應隊長般奴費南迪斯的助攻，為紅魔一箭定江山。美聯社

般奴獲選最佳球員


雖然由馬菲奧斯根夏攻入致勝一球，但今仗的最佳球員，無疑是交出助攻兼滿場飛奔的隊長般奴費南迪斯。這位葡萄牙國腳在攻守兩端都作出了巨大貢獻，成為車路士防線的眼中釘。
賽後，般奴亦強調了這場勝利的重要性：「這對我們來說是一種奇妙的感覺；我們必須反彈。我們知道必須打出精彩的表現，因為車路士是一支優秀的球隊。這對我們很重要，因為我們的目標是進入前四；拉開距離對我們來說是完美的。」

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