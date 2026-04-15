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英超｜伊拉奧拿季後離開般尼茅夫 「是離任正確時機」

足球世界
更新時間：02:39 2026-04-15 HKT
發佈時間：02:39 2026-04-15 HKT

般尼茅夫發表官方聲明，宣布領隊伊拉奧拿將於今季季後離隊。伊拉奧拿表示：「現在是離任的正確時機，但與這間球會的美妙回憶，將一直在我心中。」

會方提供不同合約版本均被拒

伊拉奧拿於2023年7月上任，原來合約於3個月後到期。據《天空體育》報道指，會方與伊拉奧拿的合約談判於15個月前展開，但當時伊拉奧拿希望留待稍後再討論；會方曾經向伊拉奧拿提供多個不同版本的合約，但伊拉奧拿最終決定離隊。

伊拉奧拿今季季後將會離開般尼茅夫。美聯社
伊拉奧拿今季季後將會離開般尼茅夫。美聯社
伊拉奧拿拒絕會方多個不同版本的合約。美聯社
伊拉奧拿拒絕會方多個不同版本的合約。美聯社
般尼茅夫上輪英超擊敗榜首的阿仙奴。美聯社
般尼茅夫上輪英超擊敗榜首的阿仙奴。美聯社

般尼茅夫的會方聲明「感謝伊拉奧拿的貢獻，並祝他及他的家人一切順利」。至於伊拉奧拿表示：「能夠執教般尼茅夫是我的榮幸，我為我們共同努力所得的成就感到驕傲，並感謝全體職球員。至於球迷，你們從無間斷的支持，我深表感激。我認為現在是離任的正確時機，但與這間球會的美妙回憶，將一直在我心中。」

伊拉奧拿執掌以來各項賽事121場督師，取得45勝35和41負。般尼茅夫於2024/25球季以破隊史紀錄的56分完成，最終以第9名衝線。般尼茅夫今季克服安東尼施美安等多名主將離隊，目前以45分排在第11位，落後來季歐戰資格、第6位的車路士3分，今季聯賽尚餘6輪。

般尼茅夫最後6場賽程

客vs紐卡素
主vs列斯聯
主vs水晶宮
客vs富咸
主vs曼城
客vs諾定咸森林

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