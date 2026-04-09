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歐聯｜ 馬德里體逳會2：0挫十人巴塞隆拿 打破20年魯營不勝魔咒

足球世界
更新時間：06:39 2026-04-09 HKT
發佈時間：06:39 2026-04-09 HKT

巴塞隆拿今晨於歐聯8強首回合迎戰馬德里體育會，44分鐘起少踢一人下，最終以0：2落敗。是役是馬體會自2006年以來，首次在魯營球場取勝。

艾華利斯美妙罰球助馬體會打開紀錄。美聯社
艾華利斯美妙罰球助馬體會打開紀錄。美聯社
巴塞首回合主場吞兩蛋。美聯社
巴塞首回合主場吞兩蛋。美聯社
拉舒福特今場有一記罰球中楣彈出。美聯社
拉舒福特今場有一記罰球中楣彈出。美聯社

古巴斯44分鐘領紅

兩軍數日前才於西甲對壘，當時主場的馬體會十人應戰下，以1：2落敗。今晨在歐聯賽場再碰面，巴塞隆拿在初段表現較佳，其中拉舒福特有一記單刀起腳，但角度欠奉被救出。完半場前出現今場轉捩點，巴塞守將古巴斯在面對基利安奴施蒙尼的單刀突破時犯規，球證原先出示黃牌，但在翻看VAR重播後改以紅牌逐他出場。祖利安艾華利斯隨即主射該記罰球破網，助馬體會領先1：0完半場。

少踢一人的巴塞在下半場表現頑強，全場錄得24次射門。其中拉舒福特的攻門最有威脅，但他主射罰球中楣彈出。至於馬體會展現極高效率，全場僅3次中目標射門便取得兩個入球，於下半場70分鐘有路基利於左路底線傳中，由阿歷山大索洛夫接應射成2：0完場。巴塞隆拿於各項賽事8勝1和的強勁走勢告結，兩軍將於下周二在馬體會主場合演次回合。

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