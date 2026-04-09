英超｜利辛度馬天尼斯鬥列斯聯可復出 蒙特重拾狀態

曼聯暫代主教練卡域克在都柏林集訓期間確認，後防大將利辛度馬天尼斯已傷癒；這名阿根廷中堅此前因傷缺席了過去5場英超。

目前專心出戰英超的曼聯，在國際賽及國內盃賽進行期間，有長達24天的空檔，大軍前往都柏林集訓。已缺陣數仗的馬天尼斯，被目擊參與球隊操練。由於哈利馬古尼在國際賽期前對般尼茅夫時被逐，將於下周一鬥列斯聯一役停賽。卡域克指馬天尼斯的復出，加上有約羅及艾登希雲，能為後防組合提供更多選擇。

曼聯有24天沒有比賽。法新社

蒙特已重拾狀態。法新社

卡域克認為曼聯有長的休戰期，有助調整狀態。法新社

除了防線，中場美臣蒙特的狀態已經恢復。蒙特自1月中旬的曼徹斯特打吡、亦是卡域克接任首戰後一直缺陣，直至上仗對般尼茅夫於89分鐘後備入替。卡域克表示：「國際賽期在某些方面對我們有利，讓我們有時間帶回傷兵。美臣已經參與訓練，並有足夠時間建立狀態。」

麥比奧莫、施斯高隨隊集訓

其餘傷兵包括柏德列多古，他正於愛爾蘭進行康復療程。至於在剛過去的國際賽周因傷退隊的麥比奧莫及班捷文施斯高，亦有隨隊參與愛爾蘭集訓。