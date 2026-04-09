英冠｜李斯特城上訴失敗維持扣6分 面臨連續第2年降班危機

目前在英冠下游掙扎的李斯特城，護級形勢雪上加霜。英格蘭足球聯賽獨立委員會周三宣布，駁回李斯特城針對違反「利潤及可持續發展條例」（PSR）而被扣減6分處分的上訴。「狐狸」目前排在英冠降班區，距離護級安全線仍有1分差距。

財政違規超標2080萬鎊

李斯特城被指在2023/24球季嚴重超支。按條例規定，英超球會3年虧損上限為1.05億鎊，但在非頂級聯賽的球季，上限需每年削減2200萬鎊。李斯特城曾希望將帳目審查期定為37個月，以撇除部分開支，但委員會最終裁定應以標準的36個月計算。結果顯示，該會虧損高達1.038億鎊，超出8300萬英鎊上限約2080萬鎊。

李斯特城2月中任命加利路維特「救火」。法新社

李斯特城護級勢危。法新社

李斯特城上訴失敗維持扣6分。法新社

上訴判決後，李斯特城發表聲明表示遺憾，但也強調事件已正式終結：「現在全體成員將全力專注於未來的比賽，務求透過球場上的成績來決定命運。我們深知這是艱難的時期，必須以應有的專注與決心面對最後5場賽事。」

近12戰僅1勝

自被宣布扣分以來，李斯特城的戰績一蹶不振，各項賽事近12場僅獲1勝。球會於2月18日委任加利路維特（Gary Rowett）擔任臨時領隊至季尾，希望能夠全力護級；目前聯賽只餘5輪，李斯特城以41分排在第22位，落後安全區、第21位的樸茨茅夫1分兼踢多場。