英超｜史高斯列曼聯8人「清洗名單」 約羅、馬古尼被點名

曼聯名宿史高斯史高斯點名8位「紅魔」球員應在今夏離隊，當中包括去年夏天才高價加盟的中堅約羅。他直言，與其等待球員適應，不如趁有市價時套現以換取重建資金。

曼聯在卡域克帶領下，目前排在英超第3位，有力爭取來季歐聯席位。但史高斯對於目前陣並不滿意，他近日在Podcast節目《The Good, The Bad and The Football》中點兵8名曼聯兵，認為應該來一次「大清洗」。

史高斯認為馬古尼不具備冠軍級球隊正選的特質。法新社

史高斯欣賞蒙特的才華，但難與B費匹比。法新社

梳爾傷患多，史高斯認為應該放棄。法新社

曼聯本季防守數據錄得英超中下游水平，史高斯首當其衝對後防「動刀」，點名5名應清洗的守將。首先是20歲守將約羅，史高斯直言對方表現掙扎：「雖然他有潛質，但若現在要選，我會賣掉他。」剛與曼聯續約的哈利馬古尼亦被點名，史高斯認為這名英格蘭中堅不具備冠軍級球隊正選的特質。其餘「上榜」守將包括勞基梳爾、馬沙拉奧及柏德列多古；史高斯認為梳爾的受傷患困擾，「上陣次數太少，是時候止蝕」。史高斯又質疑馬沙拉奧及柏德列多古在陣式中的定位不明，認為與其將兩人留作後備，不如清洗。

蒙特、烏加迪無立足之地

除了後防，史高斯對中前場的「冗員」亦不留情面。首先是美臣蒙特，史高斯欣賞對方的才華，但直言蒙特無法撼動般奴費蘭南斯的地位，並且受傷患困擾，建議賣走。史高斯又預言烏加迪今夏必會離隊，而表現欠缺說服力的前鋒舒克斯，亦應被放棄以騰出球員註冊名額。

史高斯強調，在嚴格的財政預算限制下，曼聯不能再抱持觀望態度。他認為迪歷特的速度比馬古尼快，應將前者留在陣中，而其餘無法保證正選上陣次數的球星，都應成為籌集轉會資金的籌碼。