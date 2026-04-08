歐聯前瞻│衛冕冠軍巴黎聖日耳門強陣迎戰 頹勢利物浦面臨生死考驗

歐聯八強首回合次日賽事即將爆發激戰！香港時間今日（9日）凌晨，衛冕冠軍巴黎聖日耳門將坐鎮王子公園球場，迎戰近期陷入低谷的英超勁旅利物浦。這場大戰不僅是兩支歐洲豪門的巔峰對決，對於利物浦領隊史洛（Arne Slot）而言，更是一場不折不扣的「生死戰」。

紅軍狀態堪憂背水一戰

兩隊近期的狀態可謂差天共地。作為本屆歐聯的衛冕冠軍，巴黎聖日耳門在領隊安歷基（Luis Enrique）的帶領下狀態「fit 爆」。他們目前在法甲聯賽中遙遙領先，各項賽事已豪取4連勝。在早前的歐聯16強戰中，PSG更是展現出恐怖的攻擊力，以8:2的總比數大炒車路士強勢晉級，霸氣十足。

相比之下，利物浦近況堪憂。紅軍剛剛在英超聯賽中1:2不敵白禮頓，隨後又在足總盃賽場上慘吞曼城4蛋，士氣跌至谷底。球隊的連敗讓領隊史洛面臨極大的下台壓力，外界普遍認為，如果在這場作客巴黎的比賽中再遭逢大敗，史洛的晏菲路執教生涯恐將走到盡頭。前紅軍後衛禾諾克更嚴厲警告舊東家，若球隊以如此狀態在歐聯八強面對巴黎聖日耳門，恐怕會遭到一場0:10的羞辱性慘敗。

PSG兩主力受傷需重組鋒線

陣容方面，巴黎聖日耳門賽前傳出不利消息。官方確認主力翼鋒巴特利巴高拿（Bradley Barcola）因腳踝扭傷將缺席首回合賽事，而中場法比安彭拿（Fabian Ruiz）亦因膝傷繼續休戰。預計安歷基將高度依賴奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）和基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在邊線發難。好消息是，域天拿（Vitinha）、祖奧尼維斯（Joao Neves）和紐奴文迪斯（Nuno Mendes）在上一場聯賽獲得了寶貴的休息時間，今仗將「滿血」回歸正選陣容。

面對來勢洶洶的對手，利物浦必須倚靠陣中核心球星的超水準發揮。後防線上，隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的領導能力與防守定海神針作用至關重要；而在進攻端，紅軍將利用穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及域斯（Florian Wirtz）的速度與創造力，伺機策動極具威脅的防守反擊。

中場爭奪成關鍵

面對巴黎聖日耳門預期中的狂攻，利物浦必須保持陣型緊密，盡力避免防守端出現致命失誤。紅軍能否在劣勢中找到破局機會，關鍵在於蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）和阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）能否在中場絞肉戰中站穩陣腳，並迅速將皮球輸送給前場。另一邊廂，PSG勢必會利用夏基美（Achraf Hakimi）等閘位球員極強的侵略性，不斷透過兩邊路撕扯利物浦的防線。

值得注意的是，巴黎聖日耳門陣中存在停賽隱患。基華拉斯基利亞和紐奴文迪斯目前都身孭黃牌警告，若然他們在今仗再領黃牌，將會因累積黃牌而無緣下週作客晏菲路的次回合生死戰。這或許會令兩人在防守動作上有所顧忌，成為紅軍可利用的突破口。