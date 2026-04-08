歐聯│阿仙奴贏波造福英超 確定前5位下季獲參賽資格

阿仙奴在周二歐聯8強首回合作客1:0擊敗士砵亭，晉級機會高唱入雲，還造福英超在來季得到多一個歐聯席位。連同今場的勝仗，英超提早鎖定歐戰系數積分榜頭2位，獲獎勵額外多一個歐聯席位，意味今季英超頭5名在下屆都會出戰歐聯。

英超鎖定系數積分榜頭2位 額外獲歐聯一席

經過歐聯、歐霸和歐協聯的16強階段後，英超在歐戰系數積分榜遙遙領放，5支仍參賽的英超隊只要在今屆各項歐賽多取1場和局，就可以提早鎖定頭2位。周二率先出場的阿仙奴完成任務，作客擊敗士砵亭，英格蘭的歐戰系數積分增至25.013分，比第3位的德國多5.299分，提早鎖定系數積分榜頭2位，獲獎勵額外多一個歐聯席位。

4隊料爭額外席位

英超來季頭5位全部都獲得歐聯聯賽階段的參賽資格，而榜首阿仙奴亦提早鎖定其中一席，是繼巴塞隆拿、皇家馬德里和燕豪芬後第4支取得下季歐聯席位的球隊。目前英超第2至4位的曼城、曼聯和阿士東維拉，只要保持走勢應可順利取得席位，最後一席第5位預計由利物浦、車路士、賓福特和愛華頓爭奪，目前4隊僅相差3分。