曼聯官方今日正式宣佈，球隊已與英格蘭中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）簽署新合約。雖然在剛剛一輪英超作客般尼茅夫的英超賽事中魯莽推跌對手領紅牌斷送勝局，但這名這位防線大將仍獲球會開出新約，確保其留效奧脫福球場至2027年6月，並附有延長一年的優先續約權。

在動筆簽約後，這位33歲後衛表達了對續約的喜悅：「代表曼聯是無上的光榮，這份責任令我和我的家人每天都感到自豪。我很高興能在這間不可思議的球會，將我的旅程延續至最少八個球季，並繼續在我們特別的球迷面前作賽，共同創造更多美妙時刻。」

馬古尼亦對球隊的未來充滿信心：「你可以感受到這套陣容的雄心與潛力。全會上下為爭奪重要錦標的決心有目共睹，我深信我們最美好的時刻還在後頭。」

球會：為球隊帶來經驗與領導才能

曼聯足球總監韋確斯（Jason Wilcox）亦對這次續約表示肯定：「哈利（馬古尼）展現了效力曼聯所需的心理質素與韌性。他是最頂級的專業球員，為我們年輕且充滿雄心的陣容帶來了無價的經驗與領導才能。哈利與球會內的所有人一樣，決心協助曼聯取得常規且持續的成功。」

自2019年加盟「紅魔鬼」以來，馬古尼合共為球隊上陣達 266 次，期間曾協助球會贏得聯賽盃及足總盃冠軍。

這次獲得球會提供新合約，與馬古尼近期在陣中的地位回升息息相關。在暫代領隊卡域克（Michael Carrick）接掌帥印後，馬古尼重新獲得教練團信任並重返正選陣容，以防線上的制空優勢及拼勁回報主帥。