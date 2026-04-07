Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│上仗領紅斷送勝局 無阻馬古尼與曼聯續約至2027年

足球世界
更新時間：20:41 2026-04-07 HKT
發佈時間：20:41 2026-04-07 HKT

曼聯官方今日正式宣佈，球隊已與英格蘭中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）簽署新合約。雖然在剛剛一輪英超作客般尼茅夫的英超賽事中魯莽推跌對手領紅牌斷送勝局，但這名這位防線大將仍獲球會開出新約，確保其留效奧脫福球場至2027年6月，並附有延長一年的優先續約權。

在動筆簽約後，這位33歲後衛表達了對續約的喜悅：「代表曼聯是無上的光榮，這份責任令我和我的家人每天都感到自豪。我很高興能在這間不可思議的球會，將我的旅程延續至最少八個球季，並繼續在我們特別的球迷面前作賽，共同創造更多美妙時刻。」

馬古尼亦對球隊的未來充滿信心：「你可以感受到這套陣容的雄心與潛力。全會上下為爭奪重要錦標的決心有目共睹，我深信我們最美好的時刻還在後頭。」

球會：為球隊帶來經驗與領導才能

曼聯足球總監韋確斯（Jason Wilcox）亦對這次續約表示肯定：「哈利（馬古尼）展現了效力曼聯所需的心理質素與韌性。他是最頂級的專業球員，為我們年輕且充滿雄心的陣容帶來了無價的經驗與領導才能。哈利與球會內的所有人一樣，決心協助曼聯取得常規且持續的成功。」

自2019年加盟「紅魔鬼」以來，馬古尼合共為球隊上陣達 266 次，期間曾協助球會贏得聯賽盃及足總盃冠軍。

這次獲得球會提供新合約，與馬古尼近期在陣中的地位回升息息相關。在暫代領隊卡域克（Michael Carrick）接掌帥印後，馬古尼重新獲得教練團信任並重返正選陣容，以防線上的制空優勢及拼勁回報主帥。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
12小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
李泳漢被揭「雙面人」遭舊鄰居爆裝CCTV擾民侵私癮 無視鄰居非語言障礙：單位常傳激烈爭吵聲
李泳漢被揭「雙面人」遭舊鄰居爆裝CCTV擾民侵私癮 無視鄰居非語言障礙：單位常傳激烈爭吵聲
影視圈
8小時前
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
01:22
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
12小時前
西九咖啡節︱大雨欲開傘「自救」被阻止 參展商指於內地擺展獲禮待 苦笑：香港仲進步緊
西九咖啡節︱大雨欲開傘「自救」被阻止 參展商指於內地擺展獲禮待 苦笑：香港仲進步緊
社會
10小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
2026-04-06 15:41 HKT
家居奇葩無私隱設計 睡房開窿與客廳共享冷氣 網民分享同款「一機兩用」裝法｜Juicy叮
家居奇葩無私隱設計 睡房開窿與客廳共享冷氣 網民分享同款「一機兩用」裝法｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
伊朗局勢｜美軍第二名失聯機師獲救 伊副總統批特朗普「停留石器時代」︱持續更新
01:16
伊朗局勢｜美軍襲擊伊朗哈爾克島軍事目標 島上傳爆炸聲︱持續更新
即時國際
1小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
13小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT