理文班主爆搵新帥大計 希望為球隊帶來新鮮感 杜素諾夫想留隊盼踢世盃

今天在旺角大球場上演的聯賽盃決賽，理文以2：1擊敗傑志，奪得球會史上首個聯賽盃冠軍，亦是今季第一座獎盃。賽後理文班主李文恩賽後大爆球隊未來動向。他透露正物色新主教練，人選從未在香港球圈執教，希望為球隊帶來新鮮感。而奪得決賽最有價值球員的杜素諾夫則明言只想留在理文，並期待成功進入烏茲別克國家隊的最終名單，出戰世界盃。

李文恩賽後接受訪問時表示，球隊已收到超過50份教練履歷，經過篩選後已面見一部分人選，預計未來兩星期內完成篩選。他特別強調：「今次教練嘅人選，係未試過喺香港球圈做過。我其實係希望畀啲新鮮感畀球隊，因為我哋用咗理文班底嘅人都用咗幾年，想尋求新嘅突破。我哋希望喺月底之前會定到新教練。 」被問及來季球隊方向，李文恩指球隊將會更年輕化：「會再年輕少少，簽咗啲比較後生嘅球員，重建青春班霸。年紀大嘅球員係咪完全都用唔到呢？咁又未必，都係留返畀新教練決定。 」對於今季聯賽落後12分，他坦言聯賽始終是最看重，但奪得聯賽盃算是「安慰獎」。

至於贏波功臣杜素諾夫，賽後獲選為賽事MVP。他表示非常開心能夠擊敗傑志：「今天是很艱難的比賽，我們贏了，球迷開心，老闆開心，我們都開心。」這名烏茲別克中場透露，希望這次勝利能讓他入選國家隊世界盃最終名單：「有35人入選，最終足協會選26人。我想他們（足協 ）今天在網上看了比賽，我覺得我會去（世界盃）。」杜素諾夫又明確表態希望長留香港，留在理文：「我喜歡香港，我想留在理文，因為這裡一切很好，備戰好，老闆也好。如果球會想我留下，我就留下，我不會去其他（香港）球隊，只有理文。」



記者、攝影：廖偉業