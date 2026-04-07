聯賽盃｜理文2：1擊敗傑志 首奪聯賽盃冠軍 「黃黑軍團」捧起今季首盃

香港足球總會聯賽盃決賽今天在旺角大球場上演。由傑志與理文爭奪這項事隔十年後再度復辦的錦標。理文以2：1擊敗傑志，奪得球會史上首個聯賽盃冠軍，亦是今季第一座獎盃。今場決賽吸引超過3700名球迷入場，氣氛熱烈。 而賽事最有價值球員由理文球員杜素諾夫獲得。

由於聯賽盃沒有外援限制，傑志正選11人中有9名外援球員，理文則派出6名外援應戰。上半場雙方踢得比較謹慎，戰至36分鐘後，球證認為鄧達思蓄意回傳，判理文在禁區內獲得間接自由球。韋利安接應隊友傳球後大腳勁射，可惜未能入網。半場結束，雙方打成0：0。

換邊後理文突然爆發。49分鐘，艾華頓接應韋利安長傳，扣過敵衛後射遠柱破網，為理文先開紀錄領先1：0。6分鐘後傑志後衛比提落底傳中，肯迪接應射門可惜炒飛機，網頂飛過。58分鐘，理文前鋒巴科爾接應米基爾後，於禁區頂勁射入網，將比數擴大至2：0。63分鐘，傑志由伊拿拉文迪接應馬基蘭罰球頂入，追成1：2。傑志尾段全軍壓上，但未能撕破理文防線。理文最終保持2比1的勝局到尾，奪得今屆聯賽盃冠軍，賽事最有價值球員由理文球員，同時是烏茲別克國腳的杜素諾夫獲得。

記者、攝影：廖偉業