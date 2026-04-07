英超｜修咸頓查理斯足總盃一夜成名 成曼聯愛華頓競爭目標

足總盃八強後備上陣射入奠勝球，協助修咸頓爆冷淘汰阿仙奴的功臣查理斯（Shea Charles），已迅速成為英超球會爭相追逐的目標。據報，曼聯及愛華頓均對這位22歲的修咸頓中場新秀虎視眈眈，其身價估計約為2,000萬英鎊(約2億700萬港元)。

紅魔目標 預算考量

曼聯目前正積極為隊中多位中場尋找替代人選，包括為卡斯米路（Casemiro）物色接班人，並已將紐卡素的辛度東拿利（Sandro Tonali）及諾定咸森林的艾利洛安達臣（Elliot Anderson）列為高價目標。然而，面對來季能否取得歐聯資格的不確定性，曼聯亦在考慮其他更具成本效益的選擇，以取代曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）等離隊球員，而查理斯正符合這個預算考量。

拖肥急需 強化中場

不過，正在積極尋找中場新血以加強陣容的愛華頓，據報亦睇中修咸頓的查理斯。拖肥糖的35歲防守中場古爾（Idrissa Gana Gueye）今夏合約屆滿將自由身離隊，引入查理斯可以填補前者的空缺，並提升中場的活力。