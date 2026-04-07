意甲｜AC米蘭不敵拿玻里爭冠夢碎 艾歷基投降：專心保前四

AC米蘭在周一的意甲聯賽作客0:1不敵拿玻里，遭受了沉重打擊。賽後，主帥艾歷基（Massimiliano Allegri）公開投降，指球隊已退出意甲冠軍的爭奪行列，並將全部精力轉向確保下季的歐聯參賽資格。而艾歷基今仗將基斯甸普列錫（Christian Pulisic）及拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）等主力先列後備之決定，受到球迷質疑。

面對現實公開投降

AC米蘭今場輸波之後，於意甲聯賽榜遭拿玻里超前1分，跌到第三位，與榜首國際米蘭的差距更進一步拉開至9分，爭標機會渺茫。艾歷基賽後公開投降，表示目標將轉移到保住前4歐聯席位：「意甲冠軍的爭奪與我們無關了，國米領先我們9分，拿玻里現在也在我們前面。我們需要專注於自己，一場一場地打。我們仍在實現目標的軌道上，但這不會在一兩週內決定，我們需要透過贏得比賽來保持優勢。」

輪換捱轟 辯護用人

今仗艾歷基將兩大王牌普列錫及利亞奧放在後備席，改以前鋒富拿古（Niclas Fullkrug）夥拍尼干古（Christopher Nkunku）的全新組合，此舉引來不少質疑。他為自己的排兵佈陣辯護道：「我認為尼根古和富拿古踢了一場好波，尼根古為球隊付出了很多，並有幾次機會。像他這樣的球員，需要把握住其中一次機會。」

主力缺陣 手中無兵

對於兩大主力的缺陣，艾歷基解釋是受到國際賽期後的體能問題所限制，此舉實屬無奈。他指出，普列錫在周五才歸隊訓練，而利亞奧則在近期傷癒後仍缺乏比賽節奏。艾歷基說：「4-3-3陣式是我們可以嘗試的，但這取決於球員的體能水平。利亞奧開季表現出色，可惜其後連番遭遇傷患困擾。」

目前，AC米蘭保住前四的形勢亦相當嚴峻。他們在31場比賽後以63分排在第三位，但身後的追兵壓力巨大。今季的「驚喜球隊」科木以58分位居第四，而祖雲達斯則以57分緊隨其後排在第五。若「紅黑軍團」未能迅速重拾勝軌，歐聯席位隨時不保。