英超｜阿仙奴兩週內兩失錦標 洛加特：兵工廠是時候抬起頭來

阿仙奴在週六晚的足總盃八強戰中，作客1:2爆冷遭英冠的修咸頓淘汰，連同兩周前在聯賽盃決賽中飲恨敗給曼城，兵工廠在短時間內兩項本土錦標夢碎。兵工廠中場基斯甸洛加特（Christian Norgaard）呼籲球隊必須迅速收拾心情，將專注力轉回至聯賽及歐聯戰線。

籲隊友振作 勿垂頭喪氣

面對這個令人失望的賽果，陣中經驗豐富的中場洛加特賽後呼籲隊友切勿過份沉溺於失利。他表示：「現在要傳遞的訊息是，保持積極的身體語言，與你的隊友和教練團隊溝通。現在不是長時間垂頭喪氣的時候。」

目標放回歐聯

洛加特坦承球隊上下都感到沮喪，但強調必須向前看：「今晚感到沮喪是正常的，明天分析哪裏出錯也沒問題，但之後我們必須向前看，因為球會接下來還有很多重要的比賽。」阿仙奴將在周二作客里斯本，在歐聯八強首回合出戰士砵亭，力求重返勝軌。

辜負球迷感失望

對於未能晉級足總盃四強，洛加特亦向隨隊遠征的球迷致歉：「這是一個令人失望的晚上。我們都抱著很高的期望，希望能贏波並重返溫布萊。很抱歉令這麼多遠征的球迷失望，他們營造了極好的氣氛，但我們今天的表現確實不夠好。」

聖徒夢想未完

今仗修咸頓憑著史超活（Ross Stewart）和後備上陣的查理斯（Shea Charles）各建一功成功淘汰強敵。攻入致勝球的查理斯賽後難掩興奮，表示這是球會一個令人難以置信的晚上。修咸頓目前除了晉身足總盃四強外，在聯賽亦正為升班資格而努力，球隊上下正朝著重返溫布萊的雙重夢想邁進。