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中超｜中超港將內訌 「一仔」力壓「孫銘」 上海申花3:2反勝天津津門虎

足球世界
更新時間：17:16 2026-04-06 HKT
發佈時間：17:16 2026-04-06 HKT

國際賽期後重回各地聯賽，中超周日則上演外流港將對壘，由孫銘謙所在的天津津門虎對上陳晉一效力的上海申花，最2人亦踢足90分鐘，最終上海申花憑着末段連入2球以3:2反勝天津津門虎。

陳晉一效力的上海申花。上海申花IG圖
陳晉一效力的上海申花。上海申花IG圖
孫銘謙效力天津津門虎。新華社
孫銘謙效力天津津門虎。新華社
陳晉一效力上海申花。新華社
陳晉一效力上海申花。新華社

上海申花連追2球「反cup」天津津門虎

今季中超有近一半球隊以負分開季，上海申花今戰作客鬥位列榜尾的天津津門虎亦全力出擊搶分，而分別效力2支球隊的港腳陳晉一和孫銘謙亦以正選對陣，並踢足90分鐘助球隊力爭一勝，天津津門虎今戰搶攻爭分，42分鐘就先有謝蒂里12碼先開記錄，但隨後上海申花在上半場補時階段憑着朱辰杰追回一球以1:1返回更衣室。

拉唐在81分鐘為申花射入扳平一擊，之後更在補時階段「絕殺」。新華社
拉唐在81分鐘為申花射入扳平一擊，之後更在補時階段「絕殺」。新華社
上海申花3:2反勝天津津門虎。新華社
上海申花3:2反勝天津津門虎。新華社

而到下半場59分天津津門虎有基雷斯再破網為球隊射成2:1，正當以為可以全取3分時，上海申花用入球大潑天津冷水，拉唐在81分鐘為申花射入扳平一擊，之後更在補時階段「絕殺」助上海申花以3:2擊敗天津津門虎，雖然申花今戰全取3分但仍以-2分位列14，而天津津門虎則以-9分繼續敬陪末席。
 

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