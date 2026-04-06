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英超｜利物浦班主芬威集團不重視本土盃賽 歐聯資格才是史洛特「生死符」

足球世界
更新時間：16:01 2026-04-06 HKT
發佈時間：16:01 2026-04-06 HKT

利物浦在足總盃八強以0:4慘敗於曼城被踢出局，領隊史洛特（Arne Slot）的帥位再次響起警號。然而，根據球會班主芬威體育集團（FSG）近十四年來一貫的營運理念，一場國內盃賽的勝負，遠不如能否取得歐聯參賽資格來得重要。史洛特的最終命運，將取決於能否奪歐聯席位，而非盃賽榮譽。

芬咸集團不重視國內盃賽

芬威集團對國內盃賽的態度，早於2012年已表露無遺。當年，他們解僱了帶領球隊贏得聯賽盃、並殺入足總盃決賽的球會傳奇領隊杜格利殊（Kenny Dalglish），只因球隊在聯賽中僅排第八。班主約翰亨利（John W. Henry）當時曾直言不諱：「就算他（杜格利殊）贏了足總盃，也不會改變任何事。所有利物浦球迷都清楚，球隊當時出了問題，需要作出改變。」
這個理念至今未變。對於芬威集團而言，晉身歐聯所帶來的豐厚收入，其重要性遠遠拋離足總盃或聯賽盃冠軍。因此，可以斷言，即使史洛特今季能贏得足總盃，也未必能保住帥位；同樣地，如今在八強出局，亦不會成為芬威集團評估其表現的決定性因素。

紅軍決鬥志更令管理層擔心

然而，真正為管理層敲響警鐘的，是今場0:4慘敗的「方式」。利物浦在比賽初段表現不俗後，竟在半場前後的20分鐘內連失四球，形同崩盤。若非曼城其後明顯留力，利物浦恐怕會輸得更為難堪。這種缺乏鬥志、一觸即潰的表現，才是令球會的管理層都感到憂慮的關鍵。
總括而言，足總盃的出局固然令球迷失望，但從經營角度看，史洛特的「期末考」從來都只有英超聯賽。他能否帶領球隊重返前五，獲得下屆歐聯的入場券，將直接決定他在晏菲路的未來。

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