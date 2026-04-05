英足總盃｜史洛特痛批麾下失波後崩潰 「穿上利物浦球衣就沒藉口」

利物浦在足總盃0：4不敵曼城，不僅無緣4強，更吞下今季第15場敗仗，刷新球會11年來最差紀錄。主帥史洛特賽後火氣十足，批評球員在落後下的反應「絕對不合格」，甚至直言在場上感受不到球員應有的鬥志與爭勝心。

「防守軟弱如業餘」

利物浦今仗自雲迪積克的犯規輸12碼，讓夏蘭特為曼城開齋後，形勢急轉直下。史洛特指出，球隊在失波後的20分鐘內完全失控：「在夏蘭特射入1：0後，我們依然在比賽中，但之後兩次界外球防守失誤讓對方輕易突破。在那10到15分鐘裏，我完全看不到球員有贏下對抗、堵截傳中或攔截射門的慾望。」

史洛特不滿麾下失波後心態崩潰。美聯社

利物浦於足總盃8強出局。美聯社

利物浦以0：4不敵曼城。美聯社

「紅軍」中場蘇保斯拉爾賽後亦承認，球隊缺乏從挫折中恢復的強大心理。史洛特對此表示認同，並強調這與體能無關，而是職業態度問題：「如果你看數據，球員不是不跑，而是到了關鍵時刻，他們忘記跟人、忘記阻截。鬥曼城這種等級的球員，你只要稍一鬆懈，結果就是失球。」

利物浦下一場將於歐聯8強首回合，作客法甲班霸巴黎聖日耳門。史洛特最後向麾下發出警告，強調心理壓力不能成為藉口：「在35分鐘失球前，我們與對手平分秋色。你可以覺得心理受挫，但只要你穿著這件球衣為這間球會效力，落後一、兩球絕不是放棄拼搏的理由。周三我們將再次面對頂尖球隊，如果我們不學會變得冷酷、不學會重視每個防守細節，根本不可能取得成績。」