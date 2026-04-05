西甲｜皇家馬德里遭馬略卡補時絕殺 落後巴塞隆拿7分
更新時間：07:04 2026-04-05 HKT
發佈時間：07:04 2026-04-05 HKT
發佈時間：07:04 2026-04-05 HKT
皇家馬德里在西甲爭標戰遭遇重挫。「銀河艦隊」周六作客馬略卡，雖然於88分鐘一度扳平，但3分鐘後失守，最終以1：2落敗。由於榜首巴塞隆拿在稍後時間擊敗馬德里體育會，皇馬在聯賽僅餘8輪下落後達7分，爭標形勢岌岌可危。
皇馬今仗開局主動，基利安麥巴比曾兩度利用個人能力策動攻勢，惟馬略卡門將尼奧洛文表現神勇，化解麥巴比的攻門。久攻不下的皇馬於41分鐘失守，馬略卡憑文奴摩蘭尼斯接應柏保馬菲奧傳中，禁區內冷靜射入，助主隊領先1：0返更衣室。
皇馬扳平後3分鐘失守
換邊後，皇馬到88分鐘才扳平，後衛艾達米列達奧接應阿歷山大阿諾特的角球頭槌頂入扳平，重燃搶分希望。但皇馬最終3分全失，馬略卡憑梅利基於91分鐘射入今季個人第19個聯賽入球，助球隊以2：1絕殺皇馬，是球隊自2023年2月以來鬥皇馬首勝。
巴塞作客2：1挫馬體會
稍後出場的巴塞作客馬體會，主隊憑基利安奴施蒙尼於39分鐘先開紀錄，但巴塞3分鐘後憑拉舒福特與隊友撞牆後，在禁區內射成1：1平手。馬體會於上半場補時7分鐘，有尼高拉斯干沙利斯被逐。多踢一人的巴塞要到87分鐘才奠定勝局，簡些路在左路連扭兩下後起腳被擋出，皮球彈中門前的羅拔利雲度夫斯基反彈入網，最終巴塞以2：1取勝。
全取3分的巴塞賽後以25勝1和4負得76分續排榜首，與次席的皇馬拉開分差至7分；銀河艦隊的戰績為22勝3和5負得69分。馬體會則以17勝利和7負得57分排第4。為護級而戰的馬略卡取得寶貴的3分，以8勝7和15負得31分升上第17位，暫時脫離降班區。
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