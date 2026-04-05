英足總盃｜阿仙奴8強不敵修咸頓出局 兩周失兩盃
更新時間：05:54 2026-04-05 HKT
發佈時間：05:54 2026-04-05 HKT
發佈時間：05:54 2026-04-05 HKT
阿仙奴在足總盃8強遭遇滑鐵盧，「兵工廠」今晨作客英冠的修咸頓，受制對手的高效反擊，最終以1：2落敗出局。阿仙奴繼兩周前的聯賽盃決賽飲恨，再失一個獎盃，令他們由力爭「四冠王」到尚餘英超和歐聯兩個獎盃可爭。
阿仙奴在剛過去的國際賽期有11名球員退隊，加上早前在聯賽盃決賽負於曼城，球隊壓力沉重。35分鐘，英格蘭後衛賓韋特判斷右路傳中出錯，被修咸頓前鋒路斯史超活把握機會射入，阿仙奴半場落後0：1。
阿迪達半場連換3人
易邊後阿迪達連換三人，換入約基利斯、馬度基及卡拉費奧利試圖反撲。68分鐘，夏維斯接應加比爾馬加希斯的妙傳後回傳，由約基利斯射入扳平一球。但近期錄得14場不敗的修咸頓表現更具韌力。末段由後備上陣的舒亞查理斯接應湯費路斯的傳送，禁區內冷靜射入左下角，助修咸頓再次領先。儘管阿仙奴在剩餘時間瘋狂進攻，仍未能再次扳平，最終以1：2落敗出局。
阿仙奴兩周前才於聯賽盃決賽落敗，隨着足總盃出局，「槍手」今季僅餘英超和歐聯可以爭逐。
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