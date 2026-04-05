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英足總盃｜車路士7：0維爾港闖4強 安素內部停賽風波未了

足球世界
更新時間：05:27 2026-04-05 HKT
發佈時間：05:27 2026-04-05 HKT

車路士今晨在英格蘭足總盃8強面對英甲的維爾港，以7：0大炒對手，殺入4強，並終止了球隊各項賽事4連敗的頹勢。

開賽64秒閃電破門

面對今屆「巨人殺手」維爾港，車路士開賽僅64秒便由赫圖近門破網。25分鐘，祖奧柏度禁區內巧妙擺脫對手射成2：0。半場結束前，高爾彭馬的補射導致對手後衛「烏龍球」，車路士帶着3球優勢進入更衣室。

加拿祖為車路士埋齋。美聯社
加拿祖為車路士埋齋。美聯社
車路士大勝7：0。美聯社
車路士大勝7：0。美聯社
車路士殺入足總盃4強。美聯社
車路士殺入足總盃4強。美聯社

易邊後維爾港防線崩潰，艾達拉比奧約於57分鐘接應馬路古斯圖傳中頂入；69分鐘到安達利山度士亦接應角球建功。82分鐘，艾斯達華圖門前輕鬆補中，旁證雖然舉旗示意他越位，但經VAR翻看後判入球有效。補時階段，阿歷真度加拿祖射入12碼，為車路士埋齋，以7：0大炒維爾港，殺入4強。

羅帥回應安素經理人不滿

比起場上大勝，更受矚目的是中場大將安素費蘭迪斯。因早前公開質疑未來去向，安素被球會內部處分停賽兩場。對於其經理人的不滿言論，羅仙尼亞賽後強硬回應：「安素知道我對他的看法。我與球員的對話只會留在更衣室，那裏是神聖不可侵犯的。」

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