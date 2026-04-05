德甲｜拜仁18分鐘轟3球驚天逆轉弗賴堡 達成單季百球

德甲榜首拜仁慕尼黑面對弗賴堡，上演一場驚天大逆轉。缺少受傷的哈利簡尼下，拜仁在81分鐘仍落後0：2，但他們最後18分鐘憑20歲的湯比斯卓夫梅開二度，以及18歲的連拿特卡爾於 99 分鐘絕殺，最終以3：2破敵。

簡尼足踝受傷續缺陣

簡尼因足踝受傷，繼上周二缺席英格蘭代表隊負於日本之戰後，今仗亦未能披甲。領隊高柏尼賽後對愛將的傷情保持樂觀，希望這名射手能趕及在周二作客皇家馬德里的歐聯8強首回合賽事中復出。

弗賴堡一度領先兩球。美聯社

拜仁上演驚天逆轉。美聯社

湯比斯卓夫梅開二度。美聯社

說回昨晚作客弗賴堡，拜仁今仗防線一度鬆散，下半場開賽僅1分鐘便被弗賴堡的文森比以一記遠射破網。71分鐘，剛慶祝40歲生日的門將紐亞處理角球失誤，被賀拿近門射入，拜仁落後至0：2。

兩小將成拜仁反勝功臣

絕境之下，湯比斯卓夫成為奇兵，先於81分鐘及92分鐘兩度在禁區外起腳破網，助拜仁將比數追成2：2平手。比賽進入補時最後階段，拜仁發動最後一擊，阿方素戴維斯底線傳中，後備上陣的連拿特卡爾在遠柱無人看管下射入。這個在99分鐘出現的致勝入球，正是拜仁今季第100個聯賽入球，拜仁用了28場便達成，刷新了德甲史上最快達成百球的紀錄。

拜仁賽後以23勝4和1負得73分續排榜首，領先次席的多蒙特9分。弗賴堡則以10勝7和11負得37分，排在第8位。