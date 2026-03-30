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前港隊主帥韋斯活「愛回家」被炒後重返印度球壇

足球世界
更新時間：18:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-30 HKT

前港隊主教練韋斯活，上年11月於亞盃外不敵印度後與港隊「分手」，近期終於找到新東家，時隔10年後再次重返執教生涯唯一捧盃的印度球壇。印超球隊喀拉拉爆破手上周五於社交媒體宣布，韋斯活將執教該隊，直至本賽季結束。

英籍教頭韋斯活2024年8月接手港隊，上年11月與港隊「分手」，沉寂了一段時間後，印超球隊喀拉拉爆破手上周五於社交媒體宣布，韋斯活將執教該隊，直至本賽季結束。這位英籍教頭其後在球隊社交媒體上表示：「我想為球員設定明確的目標、方向和基本原則。我們必須全力以赴，就這麼簡單。」

韋斯活在港隊執教15個月，領軍20場錄得10勝4和6負，表面勝率達五成，但關鍵戰役經常失手。亞洲盃外圍賽港隊主場不敵新加坡，間接令球隊無緣決賽周，其臨場調動遲緩、賽後屢次發表爭議言論，更被冠以「搶口教練」稱號。

此子曾在印度風光一時，2013年他出任班加羅爾FC創隊主帥，首季即奪印度甲級足球聯賽冠軍，成為印甲史上最年輕冠軍教練，執教球隊三季兩度稱霸聯賽，更1次捧起印度聯合會盃。然而，2016年轉戰馬超檳城FC後開局不順，僅三個月便被炒，仕途每況愈下，之後短暫回到印度後，再轉戰阿富汗，不過再無亮眼表現。如今韋斯活重返發跡地，希望再創當年奇蹟。

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