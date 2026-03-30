英超│卡斯米路接近加盟國際邁亞密首與美斯合作 棄與C朗重聚拒投艾納斯

西班牙媒體《阿斯報》周日報導，曼聯中場卡斯米路傾向加盟美職國際邁亞密，作為生涯下一站，並首與阿根廷超級巨星美斯合作。此子放棄與舊隊友C朗拿度重聚的機會，皆因他更優先考慮職業發展路向和平衡家庭生活，覺得到美國發展比沙特阿拉伯好，所以婉拒艾納斯的邀請。

國際邁亞密、艾納斯2揀1

卡斯米路於一月確認今夏約滿後離開曼聯，近日再次重申不會改變決定，離隊已成不可改變的事實。而這名34歲巴西中場收到來自世界各地的聘約，最吸引是來自美職國際邁亞密，以及沙特豪門艾納斯的邀請，分別與當今球壇絕對雙驕美斯或C朗拿度合作。

卡斯米路著重家人生活想到美國發展

《阿斯報》指卡斯米路將在日內做出決定，球員本人和其家人商量過後，更傾向在世界盃後前往美國發展，作為職業生涯下一站。知情人士透露，艾納斯給予的待遇更高，還可與前皇家馬德里和紅魔隊友C朗再合作，但卡斯米路更看重職業生涯規劃，以及平衡家庭生活，認為到佛羅里達較沙特更好，所以選擇國際邁亞密，首度與當年在西甲國家打吡多次打對台的美斯做隊友。

棄與C朗第3度做隊友

據悉卡斯米路近期已在邁亞密置業，釋出願到美職發展的信號。而國際邁亞密一直尋找布斯基斯的接班人，球會上下一致認為卡斯米路是理想的人選。