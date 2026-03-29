利物浦｜利物浦名宿對多蒙特名宿慈善賽 高治妻子Abbey Clancy場邊打氣大曬恩愛

前英格蘭「高佬」國腳高治（Peter Crouch），在周六出席了於利物浦晏菲路球場舉行的慈善足球賽。其名模老婆Abbey Clancy亦有到場支持，在看台上為丈夫打氣，大曬恩愛。結果，利物浦名宿與多蒙特名宿打成2:2和氣收場。

慈善賽星光熠熠

這場由利物浦名宿隊對陣多蒙特名宿隊的慈善賽，吸引了不少已退役的球星參與。現年45歲的高治，代表利物浦名宿隊上陣，與一眾昔日戰友，再次踏上晏菲路綠茵場。

在看台上，40歲的Abbey Clancy成為了另一焦點。這位與高治結婚已15年的英國名模，穿著一件啡色的仿皮草大衣，配戴著一副時尚的黑色貓眼太陽眼鏡，在人群中顯得格外矚目。她與朋友一同觀看比賽，並不時為丈夫的表現鼓掌，盡顯「賢內助」本色。

分享情人節「驚嚇」趣事

除了在球場上支持丈夫，Abbey Clancy近日亦在其與高治共同主持的播客節目《The Therapy Crouch》中，分享了一件關於兩人情人節的「驚嚇」趣事。

她透露，在一個情人節晚上，她本想給丈夫一個驚喜，於是穿上了一套性感的內衣，並在外面套上了一件風衣。豈料，當晚高治亦為她準備了「驚喜」，邀請了一位廚師到家中，為他們烹調浪漫晚餐。

Abbey笑說：「那是我遇過最糟糕的驚喜，我只好穿著那件風衣在家裡吃完整頓晚餐。我當時緊張得一直流汗！」這段趣事，亦讓外界看到了這對明星夫婦私底下風趣幽默的一面。