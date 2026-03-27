英超│卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定 點出在卡域克手下重生關鍵原因

近期不少球迷、球評家和曼聯名宿，都希望紅魔中場卡斯米路(Casemiro)改變今夏離隊的決定，來季繼續留守曼聯。然而這名巴西中場周四受訪時表示已做出決定不會改變，會享受餘下在紅魔的日子，並感謝球迷對自己的喜愛。同時他亦透露自己在卡域克接手球隊後回勇的關鍵，因為後者球員時代與他同樣踢防守中場，給予他很多有用的意見。

卡斯米路稱不會改變離隊決定

卡斯米路於1月下旬公開宣布今夏與曼聯約滿後離隊，結束在曼聯的4年時間。然而這名34歲巴西中場在下半季越踢越好，連續15輪英超正選上陣，並在聯賽累積入7球打破個人單季聯賽入球紀錄，重新成為紅魔中場核心。不少球迷、球評家和曼聯名宿，都呼籲他改變決定，特別是球隊大有機會取得來季歐聯參賽資格，大家都希望擁有豐富歐聯經驗的他，留隊多一季征戰歐聯。

卡斯米路在巴西對法國的友賽後，表示不會改變離開曼聯的決定。路透社

卡斯米路在巴西對法國的友賽後，表示不會改變離開曼聯的決定。路透社

卡斯米路表示決定不會改變。路透社

卡斯米路表示決定不會改變。路透社

預計在曼聯最後幾場比賽會情緒複雜

然而卡斯米路周四隨巴西友賽不敵法國賽後，首次開腔談論是否留下來的問題，他斬釘截鐵表示：「離隊聲明已經做出，我認為這個決定不會改變。球迷對我的喜愛之情非常深厚，我現在正享受比賽相信在曼聯的最後幾場比賽，情緒上會有些艱難。」

重生原因：卡域克同係頂級中場

而此子在卡域克成為看守主教練後，表現持續向好，他透露箇中原因：「卡域克是我場上位置的專家，他曾經是一名偉大的中場。這讓一切變得容易，他總是和我溝通。我現時的目標，是幫助球會重返歐聯。」