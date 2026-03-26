西甲│麥巴比否認皇馬醫療失誤 指膝傷已瘉可鬥巴西 名記再爆大鑊

多間法國和西班牙媒體近日報導，皇家馬德里出現嚴重醫療醜聞，當家球星基利安麥巴比在去年12月受傷後，醫療團隊竟對其健康的右腳進行了MRI掃描，正因錯誤的檢查結果而累他帶傷披甲3場，導致左膝傷勢加重。然而身在美國準備國際友賽的麥巴比，隨則否認報導，指其膝傷已痊癒可在今晚對巴西時為法國披甲，可是知名法國記者拉奧路斬釘截鐵指真有其事，是皇馬要求麥巴比否認，並爆出另一皇馬法國中場卡馬雲加亦試過照錯足踝。

皇馬「照錯腳」累麥巴比帶傷披甲

報導指這宗荒謬的失誤源於去年12月7日皇馬不敵切爾達的西甲賽事，當時麥巴比左膝受撞擊後出現發炎。醫療人員在隨後的檢查中錯誤地掃描了右腳，導致傷勢被誤診為無礙。這名27歲的前鋒隨後在2025年底前的3場比賽中踢滿90分鐘，其後才發現出問題，皇馬逐發布正式醫療報告，將傷勢模糊地描述為「膝蓋扭傷」，並採取保守治療。

麥巴比否認指是溝通失誤

麥巴比由2月下旬起一度連續5場缺席，直到最近才復出近2場西甲和歐聯都後備上陣。目前身在美國隨法國國家隊備戰友賽的他，走出來否認傳聞：「關於錯誤檢查膝蓋的傳聞，是不實的。也許我有一點間接責任，因為當係缺乏溝通時，就會滋生謠言，這也是足球遊戲的一部份。」同時他指自己已痊瘉，歸功於皇馬的醫療團隊才可復出，還透露今晚友賽巴西可披甲：「我現在感覺很好，尤其是膝蓋。我已經做好出場的準備，如果需要我隨時可以正選，最終決定權在教練手上。」

名記者稱卡馬雲加亦試過「照錯腳」

然而首先爆料揭露皇馬醫療失誤的法國名記者拉奧路，立即回應指麥巴比事件真有其事，他指是皇馬要求他這樣做，這名法國鋒將亦不想球會難堪，才公開否認。拉奧路隨後更表示，皇馬另一法國兵卡馬雲加亦遇過同樣事件，他在去年12月初對畢爾包時扭傷左足踝，但隊醫在磁力共振檢查亦左右調轉，結果顯示無大礙就在4日後對切爾達一仗中任後備，但隨後缺席兩周，明顯是發覺出問題。