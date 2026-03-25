英超│沙拿料自由身離開利物浦 最有機會轉戰沙特聯賽成頭號球星

穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)今夏將會離開利物浦，會方在公告表示雙方達成一致提早結束合作關係，代表彼此不會履行餘下一年合約，預計他將以自由身離隊，可以免費轉投其他球會。其經理人隨即表示他們未有定向，但消息指33歲的沙拿最有機會轉戰沙特阿拉伯聯賽，沙特方面希望他加盟成為聯賽頭號球星，以便在2034年主辦世界盃前進一步推動足運。

穆罕默德沙拿今夏將會離開利物浦。法新社

料回復自由身免費他投

沙拿去年夏天與利物浦續約兩年，其合約到2027年6月才屆滿。如今雙方僅履行了一年合約後，就決定提前分手，從球會的公告顯示彼此已達成協議，預計他將會以自由身離開，夏天可以免費加盟其他球會。而意大利轉會專家羅馬諾亦透露相關訊息，指沙拿效力利物浦9年共取得9個冠軍，是球隊兩奪英超的功臣，球會鑑於其功績會不收轉會費讓他離開，而沙拿本人亦會放棄餘下一年約2000萬鎊的薪金，就像前功勛教頭高普提早離開時的情況一樣。

沙特聯賽想以沙拿為頭號球星

在確定離隊消息後，外界關心33歲的沙拿去向如何，其經理人伊沙表示現時未有決定：「我們不知道沙拿下季會在那裡踢球，這意味其他人都不會知道。」消息指沙拿最有機會轉戰沙特阿拉伯聯賽，沙特賽會自2024年起就一直想引入他，前年夏天在轉會市場關閉前曾嘗試壓哨收購，可是未能成功，但仍一直關注他，想簽入他成為聯賽的頭號球星，並為2034年主辦世界盃前展示沙特對足球的重視。

而美職聯和部份歐洲球會亦有意簽下沙拿，但他們對後者的興趣不及沙特聯。