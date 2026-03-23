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英超｜ 屈堅斯入球回應落選英軍 「我未放棄出戰世界盃」

足球世界
更新時間：17:53 2026-03-23 HKT
發佈時間：17:53 2026-03-23 HKT

阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）在今輪英超對韋斯咸，以一個入球強勢回應其落選最新一期英格蘭國家隊大軍名單的決定。儘管對未能入選感到失望，但他賽後坦言「預料到了」，並強調自己絕不會放棄爭取世界盃席位的希望。

奧尼屈堅斯入球證明實力，助維拉輕取韋斯咸。路透社
奧尼屈堅斯入球證明實力，助維拉輕取韋斯咸。路透社

入球證實力 助維拉輕取韋斯咸

周日維拉主場以2:0擊敗韋斯咸的英超聯賽中，屈堅斯攻入一球，幫助球隊全取三分。這個入球無疑是他對英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）的最佳回應。在餘下的賽季中，他至少還有九場比賽，去證明自己值得取得英格蘭國家隊出戰世界盃一席位。

維拉英超聯賽主場以2:0擊敗韋斯咸。美聯社
維拉英超聯賽主場以2:0擊敗韋斯咸。美聯社
維拉英超聯賽主場以2:0擊敗韋斯咸。美聯社
維拉英超聯賽主場以2:0擊敗韋斯咸。美聯社

坦然面對落選 自信仍有機會

縱失使落英軍最新大軍名單，屈堅斯仍有信心成功爭取代表英格蘭出戰世界盃：「每個人都想為國效力，但我預料到了（落選）。我的狀態不是那麼好，但我知道我能做什麼。每個人都知道當我穿上英格蘭球衣時，我能做什麼。我有能力在一段長時間內不斷入球，所以我沒有把自己排除在（世界盃）之外。」

艾馬利讚鬥士精神：他理應入球

維拉領隊艾馬利（Unai Emery）賽後對愛將屈堅斯的表現讚不絕口：「他是一個鬥士，今天他踢了一場精彩的比賽。太棒了。他理應入球，因為他有很多進攻動作，他與對方中堅馬夫洛柏路斯（Mavropanos）戰鬥，並接近入球。」
艾馬利鼓勵屈堅斯繼續前進，並專注於球會的比賽，以重拾信心和入球數據：「我們必須接受，有時候他們會入選，有時候不會。現在他必須專注於球會賽事，恢復他的信心和數據，他將會接近重返國家隊。」

艾馬利滿意維拉表現 

艾馬利對球隊今仗的整體表現感到非常滿意，他認為球隊踢出了今季在主場最好的上半場：「我很高興球員們的回應。太棒了。我們不僅設定了贏球的挑戰，還要集體恢復，並在我們的結構中感到自信和舒適，以贏得比賽。」
 

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