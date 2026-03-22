英超｜車路士作客慘負愛華頓 羅仙尼亞否認球員「hea踢」

車路士在周六英超聯作客以0:3慘負愛華頓，爭奪下屆歐聯資格之路再受重創。在過去短短十日內，車路士先後在歐聯被巴黎聖日耳門（PSG）淘汰，英超主場不敵紐卡素，今仗再遭「拖肥糖」重創。連串的失利，令球隊內外的壓力急劇上升。藍獅領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）在面對外界質疑時，否認麾下球員在場上「hea踢」。

愛華頓球員慶祝請車路士食3隻蛋。路透社

車路士在英超聯作客葛迪遜公園球場以0:3慘負愛華頓。路透社

十日內三線受挫 球迷倒戈



對於車路士而言，過去十天可謂苦不堪言。球隊在歐聯、聯賽接連失利，四場比賽共失12球，僅入2球。早前，副隊長安素費南迪斯（Enzo Fernandez）更在訪問中，透露了更衣室對前領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）被解僱的不滿，以及球隊缺乏「身份、結構和方向」的問題。今仗完場哨聲響起時，作客的車路士球迷紛紛向羅仙尼亞及球員報以噓聲，表達強烈不滿。然而，羅仙尼亞堅稱，球員仍然支持他的理念和要求。

羅仙尼亞否認車路士球員「hea踢」。路透社

羅仙尼亞：不認為缺乏努力



羅仙尼亞力撐球員：「對我來說，我不認為球隊缺乏努力、信念或決心。事實上，我覺得安素今天一直堅持到最後一分鐘。我很清楚，當你處於我們現在這樣的連敗中，當你踢出我們這樣的表現時，那些質疑自然會衝著你來。但我不認為這是問題所在。」

羅仙尼亞理解到球迷對球隊目前的困境感到「心痛」：「他們付了錢，他們熱愛這家球會，他們遠道而來。這對球會來說是一個令人失望的時刻。無論你的聯賽排名如何，輸掉比賽總是令人傷痛的。」



仍信能爭前五 盼國際賽期助重整



儘管球隊陷入低潮，羅仙尼亞仍對前景保持樂觀。他指出，球隊目前距離歐聯資格區僅一分之差，仍有機會爭取前五。他希望即將到來的國際賽期，能為球隊提供一個喘息和重整的機會。他說：「我們需要繼續以這種方式工作，我們需要給球員盡可能多的信心，希望這次的比賽間歇，對我們來說是一個很好的時機。」



莫耶斯大讚愛華頓球員表現



對於主場獲勝的愛華頓而言，這是一場重要的勝利。領隊莫耶斯（David Moyes）認為，球隊今仗從第一分鐘開始，便踢出了本賽季最好的表現。這場勝仗，令愛華頓在積分榜上，與車路士的差距縮小至兩分。莫帥對球隊能躋身爭奪歐洲賽資格的行列，感到「難以置信」。

