英超｜曼聯認為球證出現明顯失誤 怒向球證總會投訴

曼聯因在周五作客2:2賽和般尼茅夫的比賽中，遭遇極具爭議的十二碼判決，準備在正式向球證總會（PGMO）提出投訴。據《每日郵報》了解，奧脫福高層對他們所認為的「又一次VAR失誤」感到極度憤怒，認為這再次令正在力爭歐聯資格的球隊，付出了沉重代價。

非首次投訴 曼聯高層力撐

據悉，這已非曼聯首次就球證的錯判，向PGMO總監韋比（Howard Webb）表達不滿。他們認為，今季已有多宗「明顯失誤」，令球隊損失了寶貴的分數。曼聯足球總監韋確斯（Jason Wilcox）計劃以正式方式再次向韋比提出交涉。球隊同時亦會就今仗長達九分鐘的補時，要求PGMO作出解釋。這場和局令排在第三位的曼聯，與身後追趕的利物浦、阿士東維拉及車路士的差距進一步縮小，爭奪前五的形勢變得更加激烈。