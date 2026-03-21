港超聯｜阿祖安一傳一射 傑志2:1反勝東方豪取12連勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）於將軍澳運動場爆發重頭戲，榜首傑志擺下擂台陣迎戰宿敵東方，合演本周焦點「雙藍會」。在這場充滿張力的激戰中，主隊傑志雖在半場先失一球，但下半場憑藉後備奇兵阿祖安交出一入球一助攻，聯同利安度的建功，最終以2:1反勝東方，將聯賽連勝走勢改寫至12場。

傑志2:1反勝東方豪取12連勝。傑志官方IG相

利安度挑射為傑志扳平比分。傑志官方IG相

阿祖安單刀破網助傑志2:1反勝東方。傑志官方IG相

利安度挑射為傑志扳平比分。傑志官方IG相

大久保優食詐胡 東方半場領先

甫開賽傑志即採取主動，開賽僅兩分鐘，鄭展龍右路傳中，利安度回後予伊拿拉文迪殺入禁區勁射，惟被東方門將卡沙路神勇撲出。戰至12分鐘發生驚險一幕，陳俊樂衝門時不慎撞傷卡沙路頭部，後者需即場接受包紮後繼續作賽。

站穩陣腳的東方於21分鐘率先打破缺口，姚浩明傳入禁區，馬高斯快主隊門將龐焯熙一步剷傳，助攻大久保優門前撞射入網，客軍領先1:0。兩分鐘後，馬高斯開出罰球，大久保優窩利抽射破網，惟旁證舉旗指這位日籍射手越位在先，食了一記「詐胡」，東方半場維持一球優勢。

阿祖安後備奠勝 傑志逆境反彈

換邊後傑志主帥果斷變陣，換入阿祖安及甘智健力圖收復失地。53分鐘，明加索夫接應利安度後路妙傳第一時間施射斜出；3分鐘後鄭展龍傳中，肯迪於小禁區撞射亦無功而還。

狂攻之下的傑志終於62分鐘扳平，阿祖安送出精準過頭波，利安度心領神會挑射破網追成1:1。得勢不饒人的傑志於78分鐘奠定勝局，伊拿拉文迪前場成功反搶林衍廷腳下球後送出致命直線，阿祖安單刀冷靜射破卡沙路十指關。最終傑志以2:1反勝東方全取3分，延續聯賽12連勝強勢。