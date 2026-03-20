亞足協煞停2031及35亞洲盃申辦 或轉雙數年舉行 港隊最遲6年後才能重返亞洲盃

亞洲足協（AFC）今日（20日）宣布，應國際足協（FIFA）要求調整國際賽曆，即時終止2031年及2035年亞洲盃的申辦程序，並研究將這項頂級賽事改於雙數年舉行。這意味著原定進行的申辦工作全面叫停，早前提交申請的8個國家共6份標書全部作廢。

亞足協在聲明中表示，較早前與FIFA就修訂國際賽曆進行磋商，當中包括將亞洲盃舉辦年份改為偶數年的提議。由於此項變動對賽事安排及戰略規劃影響深遠，亞足協已啟動全面檢討，並認為暫停目前的申辦週期最為合適，待新賽曆明朗化後再重啟遴選程序，確保流程更清晰規範。

2025年2月，多達8個國家參與申辦2031年亞洲盃，共提交6份申請，包括澳洲、印度、印尼、科威特、韓國，以及吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克的聯合申辦。不過隨著申辦程序煞停，有關申請均已作廢。根據新方向，未來亞洲盃將改為雙數年舉行，意味著2031年賽事有機會順提前至2030年，或者延至2032年，港隊最遲可能要6年後才能重返亞洲盃。沙特已確認主辦2027年亞洲盃，而澳洲正舉辦女足亞洲盃2026。