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非洲盃│傳塞內加爾拒絕歸還冠軍獎盃 移至軍事基地保管

足球世界
更新時間：13:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:41 2026-03-20 HKT

非洲足協早前褫奪塞內加爾的非洲國家盃冠軍資格，由亞軍摩洛哥補上捧盃。然而消息指塞內加爾足總拒絕歸還冠軍獎盃，更將獎盃移師至國內的軍事基地進行武裝看管，堅持推翻不公平裁決。

國家隊主帥將獎盃移往軍事基地

塞內加爾在1月的非洲盃決賽中，因為不滿主辦國摩洛哥獲得12碼而集體離場，球賽延誤約17分鐘後恢復，他們最終於加時後贏1:0捧盃。然而摩洛哥足總向非洲足協申訴，早前非足協作出裁決，指塞內加爾違反了賽事規例第82條，「球隊在未得裁判許可下拒絕比賽或提早離場，將被視為落敗並取消參賽資格」，並根據第84條，判違規的塞軍被淘汰，比賽結果改為3:0，塞內加爾失去冠軍資格，由亞軍摩洛哥補上奪冠。

塞內加爾已向體育仲裁法庭上訴

塞內加爾已向體育仲裁法庭提出上訴，並拒絕非洲足協交還獎盃的要求。阿根廷媒體《奧萊報》報導，塞內加爾國家隊教練柏比泰奧近日親自將非洲盃冠軍獎盃運送至一處軍事基地，並交日士兵看守。據悉士兵可以觸碰獎盃和合照，但整體保安措施嚴密，此舉旨在防止獎盃被帶離塞內加爾。

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