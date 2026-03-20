歐霸│安東尼又入波率貝迪斯反勝過關 終極目標重返巴西隊：我想踢世界盃﹗

周三歐霸16強次回合，貝迪斯主場4:0大勝彭拿典奈高斯，總比數贏4:1，成功逆轉入8強。該隊鋒將安東尼馬菲奧斯(Antony Matheus)今仗又有士哥，以入球彌補未能入選最新一期巴西國家隊大軍名單的遺憾，這名前曼聯鋒將矢言在餘下球季會努力工作，目標是爭取代表巴西出戰今夏的世界盃。

今季歐霸累積5入3助攻

首回合貝迪斯造訪希臘輸0:1，今場甫開賽8分鐘已有前鋒艾達雷布先開紀錄，之後蘇夫恩岩拉伯特、古曹靴南迪斯和安東尼各入一球，最終派4蛋，總比數反勝4:1晉級。而安東尼延續今季於歐霸的出色表現，他在此賽8次上陣收錄5入球3助攻，同時他在26年繼續有高水準演出，16場各賽事共有4球5助攻。

已3年未曾披起巴西球衣

然而此子的出色狀態未能打動巴西國家隊教練安察洛堤的歡心，在新一期對法國和克羅地亞的友賽名單中榜上無名，已3年未穿起森巴軍團的球衣。幸好這名26歲前曼聯鋒將沒有氣餒，矢言會繼續努力爭取踢世盃：「我每天都夢想穿起巴西國家隊球衣，但有些事情不取決於我。我會繼續努力，做好自己的工作。在他們公布世界盃名單前，我會爭取以最好狀態結束本賽季，並希可以參加世盃。」