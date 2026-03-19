歐聯│蘇保斯拉爾踢中場又有入波 「逼宮」史洛特：教練知我鍾意踢呢個位﹗

利物浦在周三歐聯16強次回合主場4:0大勝加拉塔沙雷，成功克服首回合落後一球的劣勢，總比數反勝4:1。為紅軍先開紀錄的球員，就是今季大放異彩的蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)，此子今仗踢中場攻守全面，數據亦顯示他出任中場入球和助攻數據出眾，難怪他在賽後「逼宮」主教練史洛特，直言後者知道他喜歡踢此位置。

蘇保斯拉爾攻守全能 各數據出眾

今場利物浦甫開賽即狂攻，初段多次具威脅的射門都未能轉化入球，幸好蘇保斯拉爾挺身而出，25分鐘在一次角球攻勢中於禁區頂左腳射地波破網，為球隊揭開大勝序幕。此子今場重踢中場，踢足90分鐘取得1個入球之餘，還有93次觸球和57次傳送，其中2次是關鍵傳球。同時他帶球20次推進了182.6米，10次對抗贏7次，還8次搶回控球權，攻守兩端都交足功課。

「逼宮」史洛特指自己最喜歡踢中場

這名25歲匈牙利通天老倌，今季多次因紅軍出現右閘荒而串演右後衛，並有不俗表現，各賽事10次踢此位置入3球，但他還是在老本行中場更在行，32場收錄9入球8助攻，當中於歐聯9次踢中場共累積5球4助攻，特別醒神。難怪他賽後向主教練史洛特「逼宮」：「我的確是最喜歡中場的位置，我相信主教練亦知道這件事。當然如果球隊需要我踢右後衛，我都會踢。」同時此子今場的入球，是中場阿歷斯麥亞里士打右路開角球，直接傳地波到禁區頂，他後上左腳勁射破網，他指大家只是練習了兩次，用了兩分鐘去演練。

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