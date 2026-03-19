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歐聯｜利物浦主場派4蛋反勝加拉塔沙雷 8強惡鬥PSG

足球世界
更新時間：06:59 2026-03-19 HKT
發佈時間：06:59 2026-03-19 HKT

利物浦於歐聯16強次回合，以4：0大勝加拉塔沙雷，兩回合計以4：1反勝對手晉身8強。「紅軍」將與巴黎聖日耳門爭入4強。

沙拿上半場補時射失12碼。美聯社
沙拿上半場補時射失12碼。美聯社
利物浦主場大勝4：0。美聯社
利物浦主場大勝4：0。美聯社
首回合領先的加拉塔沙雷，次回合吞4蛋出局。美聯社
首回合領先的加拉塔沙雷，次回合吞4蛋出局。美聯社

沙拿射失12碼

首回合落後0：1的利物浦，次回合回到主場發威。上半場25分鐘，麥亞里士打處理右路角球開出地波，禁區外的蘇保斯拉爾衝入12碼點附近第一時間起腳，為利物浦打開紀錄。紅軍於上半場補時階段，由蘇保斯拉爾博得12碼，但沙拿操刀被加拉塔沙雷門將救出。利物浦半場領先1：0，兩回合計與加拉塔沙雷打成1：1平手。

利物浦下半場連入3球，沙拿均有參與入球過程，將功補過。這名埃及國腳先於51分鐘助攻予艾基迪基射成2：0。兩分鐘後，沙拿在禁區內起腳皮擋出，賴恩格雲貝治第一時間補射入網，利物浦領先至3：0。62分鐘，沙拿終於取得「士哥」，他於右路輕輕推橫，域斯巧妙後腳回傳，沙拿再起腳彎入遠柱網仔。最終利物浦以4：0大勝，兩回合計以4：1反勝加拉塔沙雷晉級。紅軍8強將硬撼巴黎聖日耳門。

歐聯8強對賽

巴黎聖日耳門vs利物浦
皇家馬德里vs拜仁慕尼黑
巴塞隆拿vs馬德里體育會
士砵亭vs阿仙奴

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