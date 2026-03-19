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非國盃｜塞內加爾指控非洲足協「貪污」 上訴國際體育仲裁法庭

足球世界
更新時間：07:46 2026-03-19 HKT
發佈時間：07:46 2026-03-19 HKT

非洲國家盃冠軍易主事件演變成外交風波。塞內加爾政府周三發表嚴厲聲明，形容非洲足協（CAF）推翻決賽賽果、改頒冠軍予摩洛哥的決定是「史無前例且極其嚴重」的錯誤，並指控判決涉嫌腐敗，要求國際介入調查。

「法律在我們這邊」

塞內加爾足協（FSF）秘書長索夫直言，球隊已決定向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，並炮轟非洲足協並非在維護法規，而是在「執行命令」：「這場戰鬥遠未結束，塞內加爾將捍衛權利到底。」陣中主力中場伊祖沙古爾亦在社交媒體表態，拒絕交還金牌：「沒人能奪走我們在拉巴特（Rabat）所經歷的一切。」

塞內加爾指控非洲足協「貪污」。法新社
塞內加爾指控非洲足協「貪污」。法新社
伊祖沙古爾表明不會歸還金牌。法新社
伊祖沙古爾表明不會歸還金牌。法新社

事件起因於1月的非洲國家盃決賽，當時進入補時98分鐘，球證經VAR提示後，塞內加爾輸12碼，引發塞內加爾球員不滿，集體離場17分鐘以示抗議。塞軍球員最終返回賽場，摩洛哥的巴謙戴亞斯操刀被救出，塞內加爾隨後由柏比古爾於加時射入奠勝入球奪冠。但非洲足協日前根據規例，裁定塞內加爾自動棄權並判負0：3。

非洲足協與FIFA立場一致

非洲足協主席莫錫比強調判決是為了維護賽事誠信，並指「沒有任何非洲國家會獲得優待」。FIFA 主席恩芬天奴亦開腔譴責罷賽行為，認為集體離場是不可接受的。摩洛哥足協（FRMF）則對裁決表示歡迎，認為此舉有助於維護國際賽事的規律性與公信力。

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