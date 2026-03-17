落選驚魂│安察洛堤直播點兵漏讀名字 祖奧柏度：心裡頓時一沉
更新時間：21:34 2026-03-17 HKT
發佈時間：21:34 2026-03-17 HKT
發佈時間：21:34 2026-03-17 HKT
巴西國家隊主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）於本周一透過電視直播，公佈「森巴兵團」3月國際賽檔期的26人大軍名單，期間卻罕有地擺出大烏龍。該名意大利籍教頭在宣讀名單時，意外漏讀了效力車路士的鋒將祖奧柏度（Joao Pedro），令這名24歲球星一度以為自己名落孫山，飽受一場「落選」虛驚。
事發於周一的直播記者會上，安察洛堤逐一讀出入選國腳的名字，但唸出25人後便告停止，獨漏了祖奧柏度。然而，直播畫面的背景屏幕上，卻清晰顯示著該名車路士前鋒的照片與姓名。在名單宣讀畢數分鐘後，巴西國家隊總監洛迪高卡坦奴（Rodrigo Caetano）隨即上前提醒，安帥才驚覺自己不慎漏報了一名球員。
一度以為名落孫山
安察洛堤立刻為失誤致歉，並澄清絕非有意略過這名年輕前鋒。他對著現場傳媒舉手示意並說道：「抱歉，我漏讀了車路士的祖奧柏度。」
在確認順利保住國家隊席位後，祖奧柏度隨後接受了巴西電視台的訪問，重提觀看這場波折重重的直播時的感受。被問及名字遭漏讀一刻的反應，他說：「每次獲國家隊徵召，感覺都猶如第一次般，心裡總是七上八下。當他（安察洛堤）讀畢整份名單時，我心頭一震，頓時一沉暗叫：『糟了！我落選了！』」
每次入選仍感雀躍
不過，這場噩夢很快便迎來轉機。「之後身邊所有人開始瘋狂致電給我，我起初完全摸不著頭腦，不知道發生了甚麼事……待我回過神來才猛然醒覺：『天啊，我入選了，我入選了！』哈哈。」
經歷完這場虛驚，祖奧柏度坦言對披上黃色戰衣的熱情絲毫未減：「從首次入選國家隊至今，這種忐忑與期盼的心情從未改變。我感到非常雀躍，現時我正處於人生中一個極具意義的階段。接下來我將會全力以赴，協助球隊在接下來的賽事中擊退法國及克羅地亞。」
3月國際賽巴西國家隊 26 人名單
|位置
|球員姓名
|現效力球會
|守門員
|艾利臣
|Alisson Becker
|利物浦 (英超)
|艾達臣摩拉斯
|Ederson Moraes
|費倫巴治 (土超)
|賓度
|Bento
|艾納斯 (沙特聯)
|後衛
|馬昆奴斯哥利亞
|Marquinhos Correa
|巴黎聖日耳門 (法甲)
|加比爾馬加希斯
|Gabriel Magalhaes
|阿仙奴 (英超)
|基爾臣比爾馬
|Gleison Bremer
|祖雲達斯 (意甲)
|羅渣伊賓尼斯
|Roger Ibanez
|艾阿里 (沙特聯)
|利奧彭利拿
|Leo Pereira
|法林明高 (巴甲)
|丹尼路
|Danilo
|法林明高 (巴甲)
|阿歷士辛度
|Alex Sandro
|法林明高 (巴甲)
|杜格拉斯山度士
|Douglas Santos
|辛尼特 (俄超)
|韋斯利
|Wesley
|羅馬 (意甲)
|中場
|卡斯米路
|Casemiro
|曼聯 (英超)
|法賓奴
|Fabinho
|艾查捷拉 (沙特聯)
|安德列山度士
|Andrey Santos
|車路士 (英超)
|丹尼路
|Danilo
|保地花高 (巴甲)
|加比爾沙拉
|Gabriel Sara
|加拉塔沙雷 (土超)
|前鋒
|雲尼斯奧斯祖利亞
|Vinicius Jr.
|皇家馬德里 (西甲)
|拉芬夏
|Raphinha
|巴塞隆拿 (西甲)
|安迪歷
|Endrick
|里昂 (法甲)
|加比爾馬天尼利
|Gabriel Martinelli
|阿仙奴 (英超)
|馬菲奧斯根夏
|Matheus Cunha
|曼聯 (英超)
|祖奧柏度
|Joao Pedro
|車路士 (英超)
|路易斯軒歷基
|Luiz Henrique
|辛尼特 (俄超)
|伊戈泰亞高
|Igor Thiago
|賓福特 (英超)
|雷恩
|Rayan
|般利茅夫 (英超)
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