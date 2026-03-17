落選驚魂│安察洛堤直播點兵漏讀名字 祖奧柏度：心裡頓時一沉

巴西國家隊主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）於本周一透過電視直播，公佈「森巴兵團」3月國際賽檔期的26人大軍名單，期間卻罕有地擺出大烏龍。該名意大利籍教頭在宣讀名單時，意外漏讀了效力車路士的鋒將祖奧柏度（Joao Pedro），令這名24歲球星一度以為自己名落孫山，飽受一場「落選」虛驚。

事發於周一的直播記者會上，安察洛堤逐一讀出入選國腳的名字，但唸出25人後便告停止，獨漏了祖奧柏度。然而，直播畫面的背景屏幕上，卻清晰顯示著該名車路士前鋒的照片與姓名。在名單宣讀畢數分鐘後，巴西國家隊總監洛迪高卡坦奴（Rodrigo Caetano）隨即上前提醒，安帥才驚覺自己不慎漏報了一名球員。

一度以為名落孫山

安察洛堤立刻為失誤致歉，並澄清絕非有意略過這名年輕前鋒。他對著現場傳媒舉手示意並說道：「抱歉，我漏讀了車路士的祖奧柏度。」

在確認順利保住國家隊席位後，祖奧柏度隨後接受了巴西電視台的訪問，重提觀看這場波折重重的直播時的感受。被問及名字遭漏讀一刻的反應，他說：「每次獲國家隊徵召，感覺都猶如第一次般，心裡總是七上八下。當他（安察洛堤）讀畢整份名單時，我心頭一震，頓時一沉暗叫：『糟了！我落選了！』」

每次入選仍感雀躍

不過，這場噩夢很快便迎來轉機。「之後身邊所有人開始瘋狂致電給我，我起初完全摸不著頭腦，不知道發生了甚麼事……待我回過神來才猛然醒覺：『天啊，我入選了，我入選了！』哈哈。」

經歷完這場虛驚，祖奧柏度坦言對披上黃色戰衣的熱情絲毫未減：「從首次入選國家隊至今，這種忐忑與期盼的心情從未改變。我感到非常雀躍，現時我正處於人生中一個極具意義的階段。接下來我將會全力以赴，協助球隊在接下來的賽事中擊退法國及克羅地亞。」

3月國際賽巴西國家隊 26 人名單