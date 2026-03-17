Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

落選驚魂│安察洛堤直播點兵漏讀名字 祖奧柏度：心裡頓時一沉

足球世界
更新時間：21:34 2026-03-17 HKT
發佈時間：21:34 2026-03-17 HKT

巴西國家隊主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）於本周一透過電視直播，公佈「森巴兵團」3月國際賽檔期的26人大軍名單，期間卻罕有地擺出大烏龍。該名意大利籍教頭在宣讀名單時，意外漏讀了效力車路士的鋒將祖奧柏度（Joao Pedro），令這名24歲球星一度以為自己名落孫山，飽受一場「落選」虛驚。

事發於周一的直播記者會上，安察洛堤逐一讀出入選國腳的名字，但唸出25人後便告停止，獨漏了祖奧柏度。然而，直播畫面的背景屏幕上，卻清晰顯示著該名車路士前鋒的照片與姓名。在名單宣讀畢數分鐘後，巴西國家隊總監洛迪高卡坦奴（Rodrigo Caetano）隨即上前提醒，安帥才驚覺自己不慎漏報了一名球員。

一度以為名落孫山

安察洛堤立刻為失誤致歉，並澄清絕非有意略過這名年輕前鋒。他對著現場傳媒舉手示意並說道：「抱歉，我漏讀了車路士的祖奧柏度。」

在確認順利保住國家隊席位後，祖奧柏度隨後接受了巴西電視台的訪問，重提觀看這場波折重重的直播時的感受。被問及名字遭漏讀一刻的反應，他說：「每次獲國家隊徵召，感覺都猶如第一次般，心裡總是七上八下。當他（安察洛堤）讀畢整份名單時，我心頭一震，頓時一沉暗叫：『糟了！我落選了！』」

每次入選仍感雀躍

不過，這場噩夢很快便迎來轉機。「之後身邊所有人開始瘋狂致電給我，我起初完全摸不著頭腦，不知道發生了甚麼事……待我回過神來才猛然醒覺：『天啊，我入選了，我入選了！』哈哈。」

經歷完這場虛驚，祖奧柏度坦言對披上黃色戰衣的熱情絲毫未減：「從首次入選國家隊至今，這種忐忑與期盼的心情從未改變。我感到非常雀躍，現時我正處於人生中一個極具意義的階段。接下來我將會全力以赴，協助球隊在接下來的賽事中擊退法國及克羅地亞。」

3月國際賽巴西國家隊 26 人名單

位置 球員姓名     現效力球會
守門員 艾利臣 Alisson Becker 利物浦 (英超)
  艾達臣摩拉斯 Ederson Moraes 費倫巴治 (土超)
  賓度 Bento 艾納斯 (沙特聯)
後衛 馬昆奴斯哥利亞 Marquinhos Correa 巴黎聖日耳門 (法甲)
  加比爾馬加希斯 Gabriel Magalhaes 阿仙奴 (英超)
  基爾臣比爾馬 Gleison Bremer 祖雲達斯 (意甲)
  羅渣伊賓尼斯 Roger Ibanez 艾阿里 (沙特聯)
  利奧彭利拿 Leo Pereira 法林明高 (巴甲)
  丹尼路 Danilo 法林明高 (巴甲)
  阿歷士辛度 Alex Sandro 法林明高 (巴甲)
  杜格拉斯山度士 Douglas Santos 辛尼特 (俄超)
  韋斯利 Wesley 羅馬 (意甲)
中場 卡斯米路 Casemiro 曼聯 (英超)
  法賓奴 Fabinho 艾查捷拉 (沙特聯)
  安德列山度士 Andrey Santos 車路士 (英超)
  丹尼路 Danilo 保地花高 (巴甲)
  加比爾沙拉 Gabriel Sara 加拉塔沙雷 (土超)
前鋒 雲尼斯奧斯祖利亞 Vinicius Jr. 皇家馬德里 (西甲)
  拉芬夏 Raphinha 巴塞隆拿 (西甲)
  安迪歷 Endrick 里昂 (法甲)
  加比爾馬天尼利 Gabriel Martinelli 阿仙奴 (英超)
  馬菲奧斯根夏 Matheus Cunha 曼聯 (英超)
  祖奧柏度 Joao Pedro 車路士 (英超)
  路易斯軒歷基 Luiz Henrique 辛尼特 (俄超)
  伊戈泰亞高 Igor Thiago 賓福特 (英超)
  雷恩 Rayan 般利茅夫 (英超)

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
9小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
9小時前
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
教育新聞
8小時前
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
00:40
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
11小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
12小時前
李海銅是誰？《臥底嬌娃》馬貫東女友仙氣爆棚一夜爆紅 「藝訓班班花」童年照證由細靚到大
李海銅是誰？《臥底嬌娃》馬貫東女友仙氣爆棚一夜爆紅 「藝訓班班花」童年照證由細靚到大
影視圈
2小時前
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典
謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典
影視圈
1小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
11小時前