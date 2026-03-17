世界盃｜伊朗足總要求移師墨西哥戰世界盃 恐成現代首支退出球隊
發佈時間：15:59 2026-03-17 HKT
由美伊衝突引發的世界盃風波愈演愈烈。伊朗駐墨西哥大使館表示，伊朗足總正與國際足協（FIFA）進行談判，要求將其在世界盃的比賽，從美國移師至墨西哥舉行。此舉是對美國總統特朗普（Donald Trump）早前警告伊朗「為了自身安全」應遠離世界盃的回應。然而，相信FIFA在距離世界盃開幕不足100天的情況下，對重新安排賽程的可能性不大。
伊朗足總希望改在墨西哥比賽
伊朗足總主席達查(Mehdi Taj)說：「當特朗普明確表示他無法確保伊朗國家隊的安全時，我們當然不會前往美國。我們目前正在與FIFA協商，希望在墨西哥舉行伊朗在世界盃的比賽。」
自美國、以色列與伊朗爆發衝突以來，伊朗能否順利參賽一直存在變數。特朗普上週四更在其社交平台上發文：「雖然歡迎伊朗隊，但真的不認為他們在那裏是恰當的，為了他們自己的生命和安全」。
伊朗體育部長曾聲言退賽
在此之前，伊朗體育部長多尼亞馬利(Ahmad Donyamal)聲稱球隊將杯葛本屆世界盃。他說：「由於這個腐敗的政府暗殺了我們的領袖，我們沒有任何可以參賽的條件。鑑於針對伊朗的惡意措施，我們在八、九個月內被逼捲入兩場戰爭，數千名人民被殺害。因此，我們絕對沒有可能以這種方式參賽。」
伊朗被編在美國出戰分組賽
根據賽程，伊朗將於六月在美國西岸，先後對陣新西蘭、比利時和埃及。他們的首兩場比賽安排在洛杉磯的SoFi體育場，第三場則在華盛頓州的西雅圖舉行。儘管本屆世界盃由美國、墨西哥及加拿大合辦，但絕大部分比賽都在美國境內進行。若伊朗從分組賽出線，極有可能需要在美國進行淘汰賽。
伊朗退出與否應由該國足總決定
若伊朗最終正式退出，將成為現代足球史上首支在取得決賽周資格後退出的球隊，FIFA將面臨緊急尋找替補球隊的艱鉅任務。不過，亞洲足協（AFC）周一表示，尚未收到任何伊朗將退出的通知。亞洲足協秘書長雲迪沙約翰Windsor John表示：「最終，是否參賽應由該國足總決定。截至今天，該足總告訴我們他們將會參加世界盃。」