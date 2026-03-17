世界盃｜伊朗足總要求移師墨西哥戰世界盃 恐成現代首支退出球隊

由美伊衝突引發的世界盃風波愈演愈烈。伊朗駐墨西哥大使館表示，伊朗足總正與國際足協（FIFA）進行談判，要求將其在世界盃的比賽，從美國移師至墨西哥舉行。此舉是對美國總統特朗普（Donald Trump）早前警告伊朗「為了自身安全」應遠離世界盃的回應。然而，相信FIFA在距離世界盃開幕不足100天的情況下，對重新安排賽程的可能性不大。

伊朗駐墨西哥大使館要求將其在世界盃比賽從美國移師至墨西哥舉行。路透社

伊朗足總希望改在墨西哥比賽

伊朗足總主席達查(Mehdi Taj)說：「當特朗普明確表示他無法確保伊朗國家隊的安全時，我們當然不會前往美國。我們目前正在與FIFA協商，希望在墨西哥舉行伊朗在世界盃的比賽。」

自美國、以色列與伊朗爆發衝突以來，伊朗能否順利參賽一直存在變數。特朗普上週四更在其社交平台上發文：「雖然歡迎伊朗隊，但真的不認為他們在那裏是恰當的，為了他們自己的生命和安全」。

美國總統特朗普早前警告伊朗「為了自身安全」應遠離世界盃。法新社

伊朗體育部長曾聲言退賽

在此之前，伊朗體育部長多尼亞馬利(Ahmad Donyamal)聲稱球隊將杯葛本屆世界盃。他說：「由於這個腐敗的政府暗殺了我們的領袖，我們沒有任何可以參賽的條件。鑑於針對伊朗的惡意措施，我們在八、九個月內被逼捲入兩場戰爭，數千名人民被殺害。因此，我們絕對沒有可能以這種方式參賽。」

伊朗被編在美國出戰分組賽

根據賽程，伊朗將於六月在美國西岸，先後對陣新西蘭、比利時和埃及。他們的首兩場比賽安排在洛杉磯的SoFi體育場，第三場則在華盛頓州的西雅圖舉行。儘管本屆世界盃由美國、墨西哥及加拿大合辦，但絕大部分比賽都在美國境內進行。若伊朗從分組賽出線，極有可能需要在美國進行淘汰賽。

伊朗退出與否應由該國足總決定

若伊朗最終正式退出，將成為現代足球史上首支在取得決賽周資格後退出的球隊，FIFA將面臨緊急尋找替補球隊的艱鉅任務。不過，亞洲足協（AFC）周一表示，尚未收到任何伊朗將退出的通知。亞洲足協秘書長雲迪沙約翰Windsor John表示：「最終，是否參賽應由該國足總決定。截至今天，該足總告訴我們他們將會參加世界盃。」