西甲│拿樸達連任巴塞會長利好拉舒福特留隊 惟巴塞想壓價或提續借一年

巴塞隆拿會長拿樸達周日成功連任，對曼聯和借將拉舒福特來說都是好消息，皆因拿樸達去年力主球隊借入後者，如今他續統領球會5年，預計會推動球隊買斷他。然而巴塞的財政狀況依然緊張，據報他們想壓價收購，甚至提出續借一年，減少現金支出。

拿樸達連任 勢推動拉舒福特交易

拿樸達周日以68.18%的得票率，擊敗方治成功連任巴塞會長，未來5年將會繼續帶領球隊。而他連任後其中一項工作，就是留低借將拉舒福特。他在去年夏天推動巴塞從曼聯借用此子，這名英格蘭鋒將今季各賽事已收錄10球13助攻，表現備受肯定，但因為會長人選未定，所以球會未決定是否買斷他，當拿樸達成功連任後，預計會立即推動交易，對矢志留隊的拉舒福特，以及清走他騰出薪酬空間和獲得轉會費的曼聯而言，都是好消息。

巴塞俾唔起2600萬鎊買斷費

然而英國《太陽報》透露，巴塞的財政狀況依然緊張，他們難以負擔借用合約中的2600萬鎊買斷條款。這支西甲豪門不想全額支付這筆費用，希望與紅魔討價還價，或者分期支付買斷金，甚至提出再續借一年，待財政情況好轉再作再一步行動。

