英超│狼隊2:2逼和賓福特 近5輪搶8分 接連搞亂前列局勢

周一英超獨腳戲，狼隊作客賓福特在先失2球下，最終逼和2:2，成功搶分。雖然該隊仍然敬陪末席，比護級線少12分兼踢多一場，但球隊近5輪豪取8分，接連令積分榜前列球隊失分，成為最強的亂局者。

先失兩球追和2:2

今場賓福特取得好開始，右閘米高卡約迪於22分鐘策動進攻，接應路易斯樸達的回傳後上入禁區撞射破網。15分鐘後，翼鋒丹高奧達拉左路右腳傳中，巴西中鋒伊戈泰亞高小禁區頂頭槌頂入，主隊領先2:0。然而狼隊沒有氣餒，先在完場前由前鋒阿當岩士唐在一次反擊中射入，下半場再有艾洛高達尼建功，最終逼和2:2。

成為最強亂局者

狼隊絕境下追和，31輪累積17分，比17位的諾定咸森林少12分兼踢多一場，這1分對護級形勢沒有太大幫助，但就成為最強的亂局者。續排第7位的賓福特，趁面前的阿士東維拉、利物浦和車路士在本輪齊失分，如果贏波可以追近他們增加參加來屆歐戰的機會，但最終被狼隊擾亂僅得1分，仍落後第6位的藍獅3分。

近5輪4次令前列球隊失分

事實上狼隊近5輪聯賽收錄2勝2和1負，合共取得8分，4場成功搶分的賽事，對手都排積分榜前10位，包括榜首阿仙奴、第4位的阿士東維拉、第5位的利物浦，以及今仗第7位的賓福特。

狼隊取得1分，仍排末席。法新社

狼隊取得1分，仍排末席。法新社

狼隊近5輪取8分，成為最強亂局者。法新社

狼隊近5輪取8分，成為最強亂局者。路透社