英超│兩次被莫耶斯阻捧盃大計 阿迪達終復仇贏波

阿迪達帶領阿仙奴在周六英超主場對由莫耶斯率領的愛華頓，千辛萬苦到89分鐘才打破僵局，最終贏2:0。而阿迪達可說是復仇成功，皆因他在2022至23，以及23至24球季，都被當時莫耶斯帶領的韋斯咸逼到失分，捧盃計劃失敗，如今贏莫帥將領先優勢擴大至9分，終於越過這個心魔。

阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社

阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社

阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社

前季、大前季被莫耶斯破壞捧盃大計

2022至23球季，阿仙奴於第24至29輪連贏6場，領放到最後直路，30輪作客2:2和利物浦，戰果雖不理想但可以接受，之後第31輪就造訪莫耶斯帶領的韋斯咸。該仗槍手於開賽10分鐘領先2球的情況下，最終被逼和2:2，連續2輪失分令戰將的信心全面崩潰，之後2輪再失分得1和1負，最終被曼城後來居上奪冠。之後一季，阿仙奴帶著榜首優勢進入聖誕新年快車賽期，首仗作客1:1賽和利物浦後，快車第2仗就主場對仍由莫耶斯率領的韋斯咸。阿迪達再次望而回，球隊在下半場連失兩球輸0:2，緊接再不敵富咸，就算之後打出一段9輪全勝的走勢，仍然以2分之差屈局曼城之下僅得亞軍。

打破心魔擊敗莫耶斯 指愛華頓真係好難踢

今仗槍手原本一直未能攻破愛華頓大門，幸好最終於89和補時7分鐘連入兩球，驚險贏2:0，阿迪達終算在爭冠旅途中戰勝莫耶斯這個心魔。阿帥賽後喜言：「比賽以一種我們所有人都始料不及的方式收尾，這是我們在酋長球場共同經歷過的最美好瞬間之一。」同時他指愛華頓的確是一支優秀的球隊，莫耶斯執教水準極高，反擊具威力，防線非常難擊破，幸好夠冷靜才能取得致勝入球。