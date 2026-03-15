Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│兩次被莫耶斯阻捧盃大計 阿迪達終復仇贏波

足球世界
更新時間：12:18 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:18 2026-03-15 HKT

阿迪達帶領阿仙奴在周六英超主場對由莫耶斯率領的愛華頓，千辛萬苦到89分鐘才打破僵局，最終贏2:0。而阿迪達可說是復仇成功，皆因他在2022至23，以及23至24球季，都被當時莫耶斯帶領的韋斯咸逼到失分，捧盃計劃失敗，如今贏莫帥將領先優勢擴大至9分，終於越過這個心魔。

阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社
阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社
阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社
阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社
阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社
阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社

前季、大前季被莫耶斯破壞捧盃大計

2022至23球季，阿仙奴於第24至29輪連贏6場，領放到最後直路，30輪作客2:2和利物浦，戰果雖不理想但可以接受，之後第31輪就造訪莫耶斯帶領的韋斯咸。該仗槍手於開賽10分鐘領先2球的情況下，最終被逼和2:2，連續2輪失分令戰將的信心全面崩潰，之後2輪再失分得1和1負，最終被曼城後來居上奪冠。之後一季，阿仙奴帶著榜首優勢進入聖誕新年快車賽期，首仗作客1:1賽和利物浦後，快車第2仗就主場對仍由莫耶斯率領的韋斯咸。阿迪達再次望而回，球隊在下半場連失兩球輸0:2，緊接再不敵富咸，就算之後打出一段9輪全勝的走勢，仍然以2分之差屈局曼城之下僅得亞軍。

打破心魔擊敗莫耶斯 指愛華頓真係好難踢

今仗槍手原本一直未能攻破愛華頓大門，幸好最終於89和補時7分鐘連入兩球，驚險贏2:0，阿迪達終算在爭冠旅途中戰勝莫耶斯這個心魔。阿帥賽後喜言：「比賽以一種我們所有人都始料不及的方式收尾，這是我們在酋長球場共同經歷過的最美好瞬間之一。」同時他指愛華頓的確是一支優秀的球隊，莫耶斯執教水準極高，反擊具威力，防線非常難擊破，幸好夠冷靜才能取得致勝入球。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
生活百科
11小時前
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
影視圈
16小時前
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案
奇聞趣事
5小時前
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 10:30 HKT
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
飲食
18小時前
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可
投資理財
6小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
2026-03-13 23:50 HKT
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
時事熱話
3小時前