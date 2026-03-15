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德甲｜兩球詐糊、兩將被逐 九人拜仁慕尼黑1：1逼和利華古遜

足球世界
更新時間：06:15 2026-03-15 HKT
發佈時間：06:15 2026-03-15 HKT

在德甲領放的拜仁慕尼黑昨晚作客利華古遜失分。客軍今場兩度食詐糊，由42分鐘起少踢一人，86分鐘再有入球功臣路易斯迪亞斯被逐下，最終以1：1逼和利華古遜。

利華古遜於6分鐘打開紀錄，阿歷斯加西亞接應柏德列舒希克的傳球，推橫起腳抽高波入網。拜仁於26分鐘曾將皮球送入網，一次右路罰球，前柱的利華古遜球員頭槌解圍變跣後助攻，皮球彈中拜仁慕尼黑守將莊拿芬泰希的手再入網，入球無效。42分鐘拜仁更少踢一人，尼高拉斯積遜在中圈附近鏟球，鏟中利華古遜馬田泰利亞的腳腕，被直接紅牌逐離場。

卡尼落場15秒食詐糊

半場落後0：1的拜仁，於61分鐘換入尖刀哈利卡尼，他落場15秒後將皮球送入網，但VAR翻看後認為卡尼犯手球，拜仁再被判詐糊。但拜仁於69分鐘把握利華古遜一次傳球失誤打反擊，最後由路易斯迪亞斯扳平1：1。但這名入球功臣於84分鐘領第2面黃牌被逐，最終拜仁少踢兩人下，以1：1逼和利華古遜完場。拜仁以21分4和1負得67分排榜首，領先次席的多蒙特9分。利華古遜則以13勝6和7負得45分排第6位。

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